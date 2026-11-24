Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2026 YILI YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU

Tebliğde, Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında (ekim dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın Bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2026 yılı için yüzde 27,83 olarak belirlendiği kaydedildi. Bu oranın, aynı zamanda 2026'ya ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacağı ifade edildi.

Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

1 OCAK 2027'DEN İTİBAREN HANGİ ÖDEMELER ARTACAK?

Açıklanan oran, 2027 yılında çeşitli vergi, harç ve idari para cezalarının güncellenmesinde esas alınacak.

İlgili mevzuatta farklı bir oran belirlenmemesi halinde yeniden değerlemeden etkilenebilecek başlıca kalemler şöyle:

Trafik cezaları

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Pasaport ve ehliyet harçları

Yurt dışı çıkış harcı

IMEI kayıt harcı

Diğer vergi ve harçlar: Damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, çeşitli noter ve yargı harçları ile gelir vergisi tarifesindeki parasal tutarlar ve bazı istisna sınırları.

Bu kalemlerin tamamında aynı oranda artış yapılması zorunlu değil. Nihai tutarlar, her bir ödeme için geçerli mevzuat ve alınacak kararlar doğrultusunda belirlenecek.

CUMHURBAŞKANININ ORANI DEĞİŞTİRME YETKİSİ BULUNUYOR

Yeniden değerleme oranının açıklanması, bu oranın bütün vergi ve harçlara doğrudan uygulanacağı anlamına gelmiyor. Cumhurbaşkanının kanunlarla tanınan yetkiler çerçevesinde bazı vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Bu nedenle 2027 yılında uygulanacak kesin tutarlar, ilgili düzenlemelerin yayımlanmasıyla netleşecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298'inci maddesinin (B) fıkrasına göre yeniden değerleme oranı, TÜİK'in açıkladığı Yİ-ÜFE verileri esas alınarak hesaplanıyor. Hesaplamada, yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayı dahil olmak üzere önceki yılın aynı dönemine göre üretici fiyatlarındaki ortalama artış dikkate alınıyor. Belirlenen oran, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de ilan edilerek kamuoyuna duyuruluyor.