Yurt dışı tatilinde vize işlemleri ve artan maliyetler nedeniyle alternatif ülkelere yönelen Türk turistler için Arjantin öne çıkan destinasyonlardan biri oldu. Güney Amerika'nın gözde ülkelerinden Arjantin, Türk vatandaşlarına sunduğu vize muafiyetinin yanı sıra döviz kuru avantajıyla da dikkat çekiyor.

TÜRK VATANDAŞLARINA 90 GÜN VİZESİZ SEYAHAT İMKÂNI

Arjantin'e turistik amaçla seyahat etmek isteyen Türk vatandaşları, 90 güne kadar vize almadan ülkede kalabiliyor. Bu imkân, uzun vize başvuru süreçleriyle uğraşmak istemeyen tatilciler için önemli bir kolaylık sağlıyor.

TÜRK LİRASI ARJANTİN PESOSU KARŞISINDA 31 KAT DEĞERLİ

Arjantin'i cazip hale getiren unsurlardan biri de Türk lirasının yerel para birimi karşısındaki değeri. Nefes'in haberinde Türk lirasının Arjantin pesosu karşısında 31 kat değerli olduğu belirtiliyor.

Bu kur farkı, Türkiye'den Arjantin'e giden turistlerin harcamalarında avantaj elde etmesini sağlayabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.

BUZULLAR VE DEV ŞELALELERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Arjantin, doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgisini çekiyor. Ülkenin güneyinde bulunan Perito Moreno Buzulu, devasa buz kütlelerinin koparak sulara karıştığı etkileyici manzarasıyla öne çıkıyor.

Dünyanın en büyük şelale sistemlerinden biri olan Iguazu Şelaleleri de ülkenin önemli turizm noktaları arasında yer alıyor. Dünyanın en güneyindeki yerleşim merkezlerinden Ushuaia, Fitz Roy Dağı ve And Dağları'nın eteklerindeki vadiler de doğa tutkunlarının ziyaret edebileceği rotalar arasında bulunuyor.

BUENOS AIRES'TE TANGO VE RENKLİ SOKAKLAR

Arjantin'in başkenti Buenos Aires, tarihi mimarisi, hareketli meydanları ve tango kültürüyle ziyaretçilerini karşılıyor. San Telmo bölgesi canlı meydanlarıyla, La Boca mahallesi ise rengârenk sokakları ve yapılarıyla tanınıyor.

Ülkenin Mendoza kenti de üzüm bağları ve yerel lezzetleriyle öne çıkıyor. Arjantin, doğa gezilerinden şehir keşiflerine ve gastronomiye kadar farklı tatil seçenekleri sunuyor