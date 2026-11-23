Güney Sudan'da Rusya Büyükelçisi Aleksandr Kosmodemyansky ile Devlet Başkanı'nın Ulusal Güvenlik İşlerinden Sorumlu Danışmanı Tut Gatluak Manime'nin bir araya geldiği fotoğraf uluslararası düzeyde ilgi çekti. Ancak toplantıya ait fotoğrafın değiştirilmiş versiyonunun dolaşıma sokulduğu anlaşıldı. Görüntüyü araştıran kullanıcılar Rusya'nın resmi diplomatik kaynaklarında yayımlanan orijinal fotoğrafa ulaştı.

FOTOĞRAFIN İKİ FARKLI VERSİYONU YAYILDI

Rusya'nın Güney Sudan Büyükelçisi Aleksandr Kosmodemyansky ile Devlet Başkanı'nın danışmanı Tut Gatluak Manime'nin görüşmesi sırasında çekilen fotoğraf, sosyal medya hesaplarında paylaşılmaya başlandı.

Ancak kısa sürede yayılan görüntünün bir versiyonunda Manime'nin vücut ölçülerinin dijital müdahaleyle belirgin biçimde büyütüldüğü görüldü. Görüntünün yapay zekâ veya başka bir dijital düzenleme yöntemiyle değiştirilmiş olabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Fotoğrafın gerçek olup olmadığını araştıran kullanıcılar, Rusya'nın Güney Sudan Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı kaynaklarında yayımlanan orijinal görüntüye ulaştı. Orijinal fotoğrafta Manime'nin sosyal medyada dolaşıma sokulan versiyona kıyasla çok daha farklı göründüğü ortaya çıktı.

GÖRÜŞMENİN KONUSU DA TARTIŞMA YARATTI

Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasıyla birlikte görüşmenin Güney Sudan'daki gıda güvensizliği ve açlık sorunuyla ilgili olduğu iddiaları da paylaşıldı.

Ancak Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklamasında gıda kriziyle ilgili bir başlık yer almadı. Resmi açıklamada, iki ülke arasındaki mevcut iş birliği projelerinin uygulanmasındaki ilerlemenin ele alındığı ve ikili ortaklığın geliştirilmesi için ortak çalışmaların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Böylece sosyal medyada gerçek fotoğraf gibi paylaşılan görüntünün değiştirilmiş olduğu anlaşılırken, görüşmenin içeriğine ilişkin dolaşıma giren iddiaların da resmi açıklamayla örtüşmediği görüldü.