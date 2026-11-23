Geçen hafta 14 ayın en düşük seviyesini gören altın fiyatları, yeni haftaya yükselişle başladı. Ons altın yüzde 2'lik artışla 3 bin 606 dolara çıkarken gram altın 6 bin 133 TL seviyesine ulaştı. Piyasalardaki son gelişmeleri değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, sert satışların ardından başlayan toparlanmanın kalıcı olup olmayacağının henüz belli olmadığını söyledi.

PİYASALARDAKİ SERT SATIŞLARI DEĞERLENDİRDİ

Geçen haftanın küresel piyasalar açısından olağan dışı geçtiğini belirten İslam Memiş, borsa, kripto para, altın, gümüş ve tahvil piyasalarında sert satışlar yaşandığını ifade etti. Memiş, "Geçen hafta bütün piyasalarda sert satışlar gördük, anormal bir haftayı geride bıraktık. Özellikle borsalarda, kripto para piyasasında, altın, gümüş gibi emtialarda, tahvillerde, her şeyde satışlar vardı" dedi.

Yıl sonuna doğru yükseliş beklentisinin aksine satışların yaşandığına dikkat çeken Memiş, yatırımcıların önemli bölümünün nakde geçtiğini belirtti.

ONS ALTINDA 3 BİN 600 DOLAR SEVİYESİ

Yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarında tepki yükselişi yaşandığını söyleyen Memiş, ons altında yüzde 2'lik artış görüldüğünü belirtti. Memiş, "Haftanın ilk işlem günündeyiz, tepki alımıyla haftaya başladı. Yüzde 2 yükseliş var şu anda, 3 bin 606 dolar seviyesinde. Yine burada 3 bin 500-3 bin 600 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN 6 BİN 133 TL'YE YÜKSELDİ

Ons altındaki toparlanmanın yurt içi piyasalara da yansıdığını belirten Memiş, gram altının geçen hafta 6 bin TL'nin altına gerilediğini hatırlattı. Memiş, "Gram altın tarafında 6 bin lira seviyesinin altında geçen hafta sarkmalar görmüştük. Şu anda tepki yükselişiyle birlikte gram altının TL fiyatı 6 bin 133 lira" diye konuştu.

"BİR YÖN VERMEK, BİR RAKAM VERMEK ŞU ANDA ZOR"

Küresel piyasalarda belirsizliğin sürdüğünü ve yatırımcıların nakit ihtiyacının öne çıktığını belirten İslam Memiş, altın fiyatlarının geleceğine ilişkin kesin bir değerlendirme yapmanın güç olduğunu söyledi. Memiş, "Belirsiz bir döneme girdik, özellikle nakit ihtiyacının olduğu bir süreç var karşımızda. Bütün yatırımcılar, 2027 yılında nakit ihtiyacının devam edeceği endişesiyle bütün varlıklarını sattı, nakde geçti. O yüzden altın tarafındaki belirsizlik şu anda devam ediyor. Bir yön vermek, bir rakam vermek şu anda zor" ifadelerini kullandı.

YATIRIMCILARA BİRİKİMLERİNİ ÇEŞİTLENDİRME ÖNERİSİ

Altında yıl boyunca geniş bir fiyat aralığında dalgalanma yaşandığını belirten Memiş, yatırımcıların uzun vadeli strateji belirlemesi gerektiğini vurguladı. Memiş, "Yine yatırımcıların elindeki birikimlerini çeşitlendirerek uzun vadeli bir strateji belirlemesi lazım. Yine bu yıl altın tarafında geniş bant aralığında bir dalgalanma gördük. Yılın son çeyreğinde özellikle bütün getirisini geri aldı. Şu anda bir toparlanma var ama kalıcı olacak mı, olmayacak mı, buradaki belirsizlik halen devam ediyor" dedi.