Johnny Sins ve Jmac ile çektiği videolarla Türkiye'de konuşulan yetişkin içerik üreticisi Ayşe Vural, hakkında yapılan yorumların ardından sessizliğini bozdu. Bir video paylaşarak açıklamalarda bulunan Vural, Türkiye'de tanınmasına şaşırmadığını belirterek ülkeye yeniden dönmeyi düşünmediğini söyledi.

"HER ZAMAN ÜNLÜ OLMAK İSTEMİŞTİM"

Türkiye'de konuşulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ayşe Vural, gördüğü ilgiden rahatsız olmadığını ifade etti. Vural, açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Türkiye'de şu an trend olmuşum ama şaşırmadım. Başka konuşacak bir şeyleri yok. Her zaman ünlü olmak istemiştim, sağ olsunlar çok yardımcı oldular ama Türkiye'ye bir daha asla dönmeyeceğim. Çünkü artık bir sürü insan yüzümü ve daha fazlasını biliyor."

YENİ HEDEFİNİ DE AÇIKLADI

Türkiye'ye dönmeyi düşünmediğini söyleyen Vural, açıklamasının devamında gelecek planından da bahsetti. Yeni hedefinin Gattouz ile içerik çekmek olduğunu belirten Vural, sözlerini "Şimdilik hedefim Gattouz ile bir içerik çekmek, beklemede kalın" diyerek tamamladı.

Ayşe Vural'ın açıklamaları, Johnny Sins ve Jmac ile gerçekleştirdiği çekimlerin ardından yaptığı dikkat çekici değerlendirmeler arasında yer aldı.