Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi Orhan Camisi çevresinde park yeri nedeniyle çıkan tartışma büyüdü. Sabah namazı için camiye gelen bir vatandaşla tartışan F.K., aracın sahibiyle karşı karşıya gelince öfkelenerek boğazına sarıldı ve tehditler savurdu. Cami imamına da hakaret ettiği belirtilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İzmit ilçesindeki tarihi Orhan Camisi çevresinde sabah namazı saatlerinde meydana geldi. Namaz kılmak için camiye gelen bir vatandaş, aracını dubaların bulunduğu alana park etti. Aynı noktada mal indirmek isteyen F.K. ise park edilen araç nedeniyle beklemek zorunda kaldı.

VATANDAŞIN BOĞAZINA SARILIP TEHDİT ETTİ

Araç sahibinin gelmesiyle birlikte öfkelenen F.K., vatandaşın boğazına sarılarak tehdit ve hakaretlerde bulundu. Vatandaşın özür dilemesine rağmen öfkesini sürdürdüğü belirtilen F.K., "Seni de vururum, arabanı da kırarım. Haftaya bu camiye gelme" sözleriyle tehditler savurdu.

DUBALARI YERE FIRLATIP İMAMA DA HAKARET ETTİ

F.K.'nin daha sonra dubaları yere fırlattığı ve cami imamına da hakaret ettiği öğrenildi. Yaşanan gerginlik çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Tehdit, hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlamaları kapsamında hakim karşısına çıkarılan F.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM"

F.K., cezaevine götürülmek üzere polis aracına bindirildiği sırada basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuyla karşılaştı. Şahıs, "Pişmanım, özür dilerim, yanlış yaptım" yanıtını verdi.