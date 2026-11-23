Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna'ya Batılı ülkeler tarafından nükleer sil*h verilmesi durumunda Rusya'nın önleyici nükleer saldırı düzenleyebileceğini söyledi. Moskova Uluslararası Hukuk Dergisi için kaleme aldığı makalede Kiev ve NATO'yu hedef alan Medvedev, Rusya'nın bugüne kadar nükleer sil*h kullanmamasının nedenini ise böyle bir adımın doğrudan gerekli görülmemesi olarak açıkladı.

UKRAYNA'YA NÜKLEER SİLAH VERİLİRSE SALDIRI DÜZENLENEBİLİR

Rusya'nın eski Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Moskova Uluslararası Hukuk Dergisi'nde yayımlanan makalesinde nükleer sil*h kullanımına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Medvedev, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya gizli veya açık şekilde nükleer silah sağlaması durumunda Rusya'nın önleyici nükleer saldırı gerçekleştirebileceğini belirtti.

Böyle bir sevkiyatın Rusya açısından ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturacağını savunan Medvedev, Moskova'nın bu senaryoda nükleer silah kullanma hakkına sahip olduğunu öne sürdü.

"NÜKLEER SİLAH KULLANMAK İÇİN DOĞRUDAN İHTİYAÇ OLUŞMADI"

Medvedev, Ukrayna ve NATO ülkelerinin geçmişte Rusya'nın nükleer silah kullanmasını gerektirebilecek koşulları defalarca oluşturduğunu iddia etti.

Rusya'nın bugüne kadar stratejik nükleer cephaneliğini kullanmadığını hatırlatan Medvedev, bunun nedeninin doğrudan bir ihtiyaç ortaya çıkmaması olduğunu savundu.

Nükleer silah kullanımına ilişkin kararın tehdidin boyutuna, oluşabilecek zarara ve muhtemel sonuçlara göre değerlendirileceğini belirtti.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev

"DEVLET BAŞKANI NÜKLEER SİLAH KULLANMAKLA YÜKÜMLÜ"

Rusya'nın nükleer doktrinindeki hükümlere işaret eden Medvedev, belirli koşulların gerçekleşmesi durumunda devlet başkanının nükleer sil*h kullanma yetkisine sahip olduğunu ileri sürdü.

Medvedev, söz konusu koşulların oluşması halinde devlet başkanının yalnızca bu yetkiye sahip olmayacağını, aynı zamanda nükleer sil*h kullanmakla yükümlü olacağını savundu.

Kiev yönetimine ve Batılı müttefiklerine seslenen Medvedev, Rusya'nın güvenlik tehditlerine karşı vereceği yanıt konusunda yanlış hesap yapılmaması gerektiğini belirtti.

RUSYA'NIN NÜKLEER DOKTRİNİ 2024'TE DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Rusya, Kasım 2024'te nükleer doktrininde değişikliğe gitmiş ve nükleer sil*h kullanımının değerlendirilebileceği koşulları genişletmişti.

Yeni doktrinde, nükleer güce sahip bir devletin desteğiyle nükleer silahı bulunmayan bir ülkenin Rusya'ya saldırması da belirli koşullarda ortak saldırı kapsamında değerlendirilebiliyor.

Ancak doktrin, her tehdide otomatik olarak nükleer karşılık verileceği anlamına gelmiyor. Nükleer silah kullanımı konusunda nihai karar Rusya Devlet Başkanı'na ait.

Medvedev'in açıklamaları, Ukrayna savaşında nükleer silah kullanımına ilişkin tartışmaları yeniden öne çıkardı. Batılı ülkelerin Ukrayna'ya nükleer silah teslim etmeye hazırlandığına ilişkin iddialar ise bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.