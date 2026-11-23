Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyorduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Galatasaray'da bu sezon 16 maçta gol veya asist katkısı sağlayamayan Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düştü. Beklentilerin altında kalan Alman yıldızla devre arasında yolların ayrılması bekleniyor.
Galatasaray'da Leroy Sane'nin geleceği tartışma konusu oldu. Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Alman futbolcuyla ocak ayında yollarını ayırmayı değerlendiriyor. 2025 yazında Galatasaray'a transfer olan Sane'nin performansının teknik heyeti memnun etmediği öne sürüldü.
OKAN BURUK'UN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ
Sane'nin takımdaki geleceğine ilişkin soru işaretleri, Samsunspor karşılaşmasının ardından daha da arttı. Galatasaray'da önemli eksikler bulunmasına rağmen Alman futbolcunun mücadeleye yedek kulübesinde başlaması dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk'un bu tercihinin, Sane'ye duyulan güvenin azalmasından kaynaklandığı yorumları yapıldı. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında oyuna dahil olan 30 yaşındaki futbolcu, yaptığı top kayıplarıyla da eleştirilerin hedefi oldu.
16 MAÇTA GOL VE ASİST KATKISI YOK
Haberde yer alan istatistiklere göre Leroy Sane, bu sezon Galatasaray formasıyla 16 karşılaşmada toplam 591 dakika süre aldı. Alman yıldız, söz konusu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı. Beklentilerin altında kalan performansının ardından Sane'nin ocak ayındaki transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Sarı-kırmızılı kulüpten futbolcunun geleceğine ilişkin resmi bir ayrılık açıklaması yapılmadı.
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