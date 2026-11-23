İstanbul'un Sarıyer ilçesinde dün akşam saatlerinde görülen ve yakalanması için ekiplerin seferber olduğu aslanla ilgili yeni açıklamalar geldi. Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu, hayvanı çıplak gözle gördüklerini belirterek çok hızlı hareket ettiğini ve sürekli yer değiştirdiğini söyledi. Vatandaşlara evlerinden çıkmamaları çağrısında bulunan Aksu, aslanın davranışlarının daha önce insanlar tarafından yetiştirilmiş olabileceğini düşündürdüğünü ifade etti. Gece boyunca sürdürülen çalışmalarda termal kameralardan kaybolan hayvanın yakalanması için ekiplerin arayışı sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI ASLANI ÇIPLAK GÖZLE GÖRDÜKLERİNİ AÇIKLADI

Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı saat 18.00 sıralarında başlayan aslan alarmı devam ediyor. Güvenlik kameralarına yansıyan ve dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvanın yakalanması için başlatılan çalışmalara ilişkin Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu'dan yeni açıklama geldi.

Aksu, hayvanı bizzat gördüklerini belirterek, "Aslanı çıplak gözle gördük, çok hızlı hareket ediyor." dedi.

Hayvanın sürekli yer değiştirdiğine dikkat çeken Aksu, ekiplerin yakalama çalışmalarını bu nedenle güçlükle sürdürdüğünü ifade etti.

"VATANDAŞLARIMIZ EVDEN DIŞARI ÇIKMASIN"

Aslanın yerleşim alanlarına yakın bölgelerde görülmesi nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulunan Aksu, "Vatandaşlarımız evden dışarı çıkmasın." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, jandarma ekipleri de mahalle sakinlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve güvenlik güçlerinin yönlendirmelerine uymalarını istedi.

"SANKİ BİRİSİ TARAFINDAN EĞİTİLMİŞ GİBİ"

Hayvanın davranışları hakkında değerlendirmelerde bulunan Aksu, aslanın daha önce insanlar tarafından beslenmiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

Aksu, "Sürekli yer değiştiriyor. Sanki birisi tarafından eğitilmiş, yetiştirilmiş, beslenmiş gibi." dedi.

Belediye Başkanı, önceki açıklamasında da 2020 yılında bölgede bir evde aslan beslendiğine ilişkin haberlerin basına yansıdığını hatırlatmıştı. Aksu, hayvanın bir evde beslenirken kaçmış olabileceğini ancak bu ihtimalin henüz kesinleşmediğini belirtmişti.

Aslanın nereden geldiğine ve kime ait olduğuna ilişkin resmi bir tespit ise henüz açıklanmadı.

12 SAATLİK ARAMADA TERMAL KAMERALARDAN KAYBOLDU

Uskumruköy'de yapılan ihbarın ardından başlayan yakalama çalışmaları 12 saati geride bıraktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve belediye ekipleri, ormanlık alanda termal kameralar ve dronlarla arama yaptı.

İlk çalışmalarda hayvanın bulunduğu bölge tespit edildi. Uzman veteriner hekimler, aslanı zarar vermeden yakalamak amacıyla uyuşturucu iğneyle müdahale etmeye çalıştı. Ancak uzun süren çalışmalara rağmen sonuç alınamadı.

Gece saatlerinde hayvanın termal kameralarda görülemediği ve izinin kaybedildiği bildirildi. Arama çalışmalarının yürütüldüğü bölge havadan da görüntülendi.

"ARABAYLA GEZERKEN BİR ANDA ÖNÜME ATLADI"

Aslanı gördüğünü ve yerini jandarmaya bildirdiğini söyleyen Arda Koç, yaşadığı korku dolu anları anlattı.

Koç, "Olayı ilk duyduktan sonra aracımla ben de aslanı aramaya çıktım. Hani bir görürüm umuduyla arabamı alıp dışarı çıktım gezinmeye. Bölgede yaşayan fazlasıyla halk var, çoluk çocuk geziyor buralarda. Arabayla gezerken bir anda önüme atladı. Başta bir korktum. Ondan sonrasında direkt jandarmaya haber verdim. 5 dakika sonra son görülen konumdaydık." ifadelerini kullandı.

MUHTAR: 22 YILDIR İLK KEZ ASLANLA KARŞILAŞIYORUM

Uskumruköy Mahallesi Muhtarı Şeyda Üst de olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bölgede uzun yıllardır yaşadığını belirten Üst, "22 yıldır burada oturuyorum, hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Maymun operasyonuna gittim, yılan operasyonuna gittim, ilk defa aslanla karşılaşıyorum." dedi.

Hayvanın nereden geldiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üst, "Bazı ihbarlar var. Burası yüksek gelir grubunun yaşadığı, müstakil evlerin bulunduğu bir yer." ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE BİRİNİN EVİNDE BESLEDİĞİ HAYVANDI"

Aslanın bir evde beslendiğini düşündüğünü söyleyen muhtar Üst, "Kolluk kuvvetleri gerekeni yapacak. Yasal olarak kimse aslan besleyemez. Kesinlikle birinin evinde beslediği hayvandı. Hayvan kaçtı, evcil bir hayvan." diye konuştu.

Sarıyer Belediye Başkanı Aksu da önceki açıklamalarında, 2020 yılında bölgede bir evde aslan beslendiğine ilişkin haberlerin basına yansıdığını hatırlatmıştı.

Aksu'nun son açıklamasında hayvanın eğitilmiş gibi davrandığını söylemesi, bir evde beslenirken kaçmış olabileceği ihtimalini yeniden öne çıkardı. Ancak hayvanın sahibinin kim olduğu veya nereden geldiği henüz resmi olarak doğrulanmadı.

TAVUKLARIN YANINDAN GEÇTİ, ZARAR VERMEDİ

Belediye Başkanı Aksu, güvenlik kamerası görüntülerinde hayvanın tavukların yanından geçtiğini ancak onlara zarar vermediğini de anlattı.

Bu davranışın hayvanın daha önce insanlar tarafından beslenmiş olabileceğini düşündürdüğünü belirten Aksu, aslanın aç kalması halinde tehlikeli davranışlar sergileyebileceği uyarısında bulundu.

Aksu, ekiplerin önceliğinin hem vatandaşların güvenliğini sağlamak hem de hayvanı sağ olarak yakalamak olduğunu vurguladı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, olayın ardından yaptığı açıklamada Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım saat 18.00 sıralarında güvenlik kameralarına bir aslanın yansıdığını bildirdi.

Valilik, yakalama çalışmalarının Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda jandarma, emniyet ve Sarıyer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütüldüğünü belirtti.

Açıklamada, "Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir." ifadelerine yer verildi. Hayvanın daha sonra yer değiştirmesi nedeniyle takibin güçleştiği, ekiplerin arama ve yakalama çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.