Sıla'dan yıllar sonra gelen turne itirafı şaşkınlık yarattı. Ünlü şarkıcı, kariyerinin ilk dönemlerinde Kenan Doğulu'nun turne ekibi tarafından dinlenme tesisinde unutulduğunu anlattı. O gün yaşadıklarını ise hala unutamadığını söyledi.

KENAN DOĞULU İLE ÇALIŞTIĞI YILLARI ANLATTI

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Sıla Gençoğlu, bir programa konuk oldu. Müzik kariyerinin ilk yıllarından söz eden sanatçı, Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yaptığı dönemde başına gelen ilginç bir olayı anlattı. O yıllarda henüz çok genç olduğunu belirten Sıla, büyük bir turne kapsamında şehir şehir dolaştıklarını söyledi. Turne ekibindeki tek kadın olduğunu vurgulayan şarkıcı, bir yolculuk sırasında yaşadığı olayı yıllar geçmesine rağmen unutamadığını dile getirdi.

"DİNLENME TESİSİNDE UNUTULMAYI ASLA AFFETMEYECEĞİM"

Programda geçmiş turnelerden söz edilirken Sıla, dinlenme tesisinde unutulduğunu açıkladı. Ünlü şarkıcı, yaşadığı olaya ilişkin sitemini şu sözlerle dile getirdi: "Turnedeyken dinlenme tesisinde unutulmayı asla affetmeyeceğim." Bu açıklamanın ardından, Sıla'ya böyle bir olayın nasıl yaşandığı soruldu. Sanatçı da Kenan Doğulu ile çıktıkları turnede başına gelenleri ayrıntılarıyla anlattı.

"BİR ÇIKTIM OTOBÜS YOK ABİ!"

Turne otobüsünün bir dinlenme tesisinde mola verdiğini belirten Sıla, tuvalete gittikten sonra karşılaştığı manzarayı şöyle anlattı: "Kenan Doğulu ile çalıştığım yıllar. Turnedeyiz. Büyük bir turne içindeyiz yani. Şehir şehir geziyoruz. Çok keyifli, çok güzel zamanlar tabii ki. Ben tabii gencecik fidanım o zaman. Ve tek kadınım. Durduk bir tesiste. Ben tuvalete gittim. Bir çıktım otobüs yok abi!" Tuvaletten çıktığında turne otobüsünün hareket ettiğini gören Sıla, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Sanatçı, o an aklından geçenleri "Otobüs nerede dedim? Yok. Unuttular beni" sözleriyle aktardı.

EKİP BEŞ DAKİKA SONRA FARK ETTİ

Sıla'nın anlattığına göre turne ekibi, genç şarkıcının otobüste bulunmadığını ancak yola çıktıktan yaklaşık beş dakika sonra fark etti. Ekip, Sıla'nın geride kaldığını anlayınca geri dönerek sanatçıyı dinlenme tesisinden aldı. Şarkıcı, yıllar sonra bile unutamadığı o anları gülerek şu sözlerle anlattı: "Allah'tan beşinci dakikada falan fark etmişler. Çok sağ olsunlar, canlarım. 'Aa, Sıla yok ya. Nerede Sıla?' falan. Döndüler. Size de helal olsun dedim ya."