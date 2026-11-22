Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Dusan Vlahovic, Süper Lig'de 4-2 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"EN ÖNEMLİSİ KAZANMAKTI''

Mücadele hakkında yorum yapan Vlahovic, "Kazanmak en önemlisiydi bugün ama Kasımpaşa maçında yediğimiz şeyi yaşadık, takım olarak kolay gol yiyoruz. Bunu kabul etmememiz lazım. Agresif olmamız, kompakt savunma yapmamız lazım. Öne geçtiğimiz maçlarda rakibi oyuna ortak etme durumunu bırakmalıyız. Bugün pozitif işler de yaptık. İyi yapamadıklarımızı değiştirmek amacımız. En önemlisi kazanmaktı, kazandık ve mutluyuz." dedi.

"ONLARIN SAYESİNDE GOL ATIYORUM"

Beşiktaş formasıyla 10 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak rekor kırması hakkında konuşan Sırp yıldız, "Bunları duymak çok güzel ama takım olmasa, hocam olmasa, taraftarların, çalışanların desteği, sevgisi olmasa yapamazdım. Takım iyi olduğu için bunları yapabiliyorum. Önümüzde uzun bir sezon var. Takıma elimden geldiğince yardımcı olacağım. Takım iyiyse santrfor çok gol atar. Bizim takımımız çok iyi, onların sayesinde gol atıyorum. Herkesin inancıyla bu şekilde devam etmek istiyorum. Gol atmaktan, rekor kırmaktan daha önemlisi takımın kazanması." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DERBİSİ SORUSUNA CEVAP

Galatasaray derbisiyle ilgili gelen soruyu da yanıtlayan deneyimli oyuncu, "Öncelikle Hapoel maçımız var, ona konsantre olacağız. Sonrasında Galatasaray maçını konuşuruz. Her maçı kazanmak istiyoruz." cevabını verdi.