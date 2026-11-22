Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, maçın ikinci yarısında yaşanan bir pozisyon büyük tartışma yarattı.

SKORU 3-1'E GETİREN GOL SAYILMADI

Karşılaşmanın 50. dakikasında sahneye çıkan Dusan Vlahovic, topu ağlarla buluşturarak takımının ve kendisinin üçüncü golünü kaydetti ve skoru 3-1'e getirdi. Ancak Sırp golcünün bu golü, yapılan değerlendirmenin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

KARARA TEPKİ YAĞDI

Verilen ofsayt kararının ardından siyah-beyazlı futbolseverler pozisyona sert tepki gösterdi. Beşiktaşlı taraftarlar, yaptıkları paylaşımlarla golün ofsayt olmadığını belirtti ve iptal edilen gole yönelik eleştirilerini dile getirdi.