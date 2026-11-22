Dezenformasyon suçlamasıyla gözaltına alınan Emekli Albay Orkun Özeller, emniyet ve adliye işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özeller, geçen yıl da sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanmış, yargılandığı davada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasından beraat etmişti.

KİTAP FUARI İÇİN GİTTİĞİ KASTAMONU'DA GÖZALTI

Kitap fuarı programı için Kastamonu'da bulunan Özeller, sabaha karşı gözaltına alındı. Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, gözaltının Özeller'in X hesabından yaptığı bir paylaşıma dayandığını ve müvekkiline Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltildiğini aktardı. Soruşturmaya konu paylaşımın içeriği açıklanmadı.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI VE İMZA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Özeller'in ifadesi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden alındı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından Özeller, yurt dışına çıkış yasağı ve ayda bir kez imza atma yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı.

BAHÇELİ PAYLAŞIMI NEDENİYLE 57 GÜN TUTUKLU KALMIŞTI

Özel Kuvvetler Komutanlığından albay rütbesiyle emekli olan Özeller, geçen yıl da sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi PKK'nın silah bırakmasına ilişkin süreç üzerinden eleştirmiş ve "Tüm Apo seviciler ABD ve İsrail'in uşağıdır" ifadesini kullanmıştı. Bunun üzerine Bahçeli'nin avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Hakkında gözaltı kararı verildiğini öğrenen Özeller, Ordu'da adliyeye giderek teslim olmuş, 17 Eylül 2025'te "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Özeller, bir süre Ordu'da tutulduktan sonra Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne nakledilmişti.

"HALKI KİN VE DÜŞMANLIĞA TAHRİK"TEN BERAAT ETTİ

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, 12 Kasım 2025'teki ilk duruşmada 57 gündür tutuklu bulunan Özeller'in tahliyesine karar vermişti. Mahkeme, Özeller'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan beraatine hükmetmişti. "Kamu görevlisine hakaret" suçundan ise adli para cezası verilmiş, bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

Özeller, bu yılın ağustos ayında X hesabından yaptığı paylaşımda beraat kararının üst mahkeme tarafından onandığını ve dosyanın kapandığını duyurmuştu. Aynı paylaşımda Bahçeli'ye "terörist sevici" demekten ceza aldığını belirten Özeller, bu karara itiraz ettiklerini ve yargı sürecinin devam ettiğini aktarmıştı.