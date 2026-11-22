Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek.

MAÇ SAAT 16.00'DA

Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak. Maçın VAR koltuğunda ise Sloven hakem Matej Jug oturacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Ahmet, Uğurcan, Arif, Masuaku, Toth, Melih, Deniz, Muleka, Dompe, Enis.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Poku, Trossard, Vlahovic.

EMİRHAN TOPÇU YEDEK KULÜBESİNDE

Beşiktaş'ta sezon başından bu yana ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan Emirhan Topçu, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.