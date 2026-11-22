New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin basın toplantısına ait olduğu belirtilen görüntüler, sıra dışı bir tartışmaya neden oldu. Toplantı sırasında kameraya yansıyan bir kişinin gözlerinin aniden şekil değiştirdiğini öne süren bazı kullanıcılar, söz konusu kişinin "reptilian" olduğunu iddia etti. Bir kullanıcı ise kameranın Mamdani'ye yakınlaşmasının, arka plandaki kişiyi kadrajdan çıkarmak amacıyla yapıldığını savundu.

REPTILIAN NEDİR?

İngilizcede sürüngen benzeri anlamına gelen "reptilian", bazı komplo teorilerinde insan görünümüne bürünebildiği ve toplumun önemli noktalarına sızdığı öne sürülen hayali sürüngenimsi varlıkları tanımlamak için kullanılıyor.

Bu teoriye göre söz konusu varlıklar, insan kılığına girerek siyaset ve yönetim gibi alanlarda etkili olabiliyor. Ancak reptilianların gerçekten var olduğuna veya insanların bu tür varlıklara dönüşebildiğine ilişkin hiçbir bilimsel kanıt bulunmuyor.

GÖZLERİNİN ŞEKİL DEĞİŞTİRDİĞİNİ İDDİA ETTİLER

Paylaşılan videoda, Mamdani'nin konuşması sırasında arka planda duran bir kişinin gözleri yakınlaştırılarak inceleniyor. Görüntüleri değerlendiren bir kullanıcı, kişinin göz bebeklerinde alışılmadık bir değişim meydana geldiğini öne sürüyor.

Bu değişimi reptilian komplo teorisiyle ilişkilendiren kullanıcı, görüntülerin söz konusu kişinin gerçek kimliğini açığa çıkardığını iddia ediyor.

KAMERAMANIN HAREKETİNE DE DİKKAT ÇEKTİLER

Görüntülerde tartışılan bir diğer ayrıntı ise kameranın kadrajı oldu. Videoyu inceleyen kullanıcı, kameramanın Mamdani'ye yakınlaşarak arka plandaki kişiyi görüntüden çıkarmaya çalıştığını ileri sürdü. Kullanıcıya göre kameraman, söz konusu kişinin gözlerindeki değişimin fark edilmesinin ardından kadrajı değiştirdi.