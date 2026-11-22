Türkiye'nin sevilen yarışma programlarından "Kim Milyoner Olmak İster?", 1 milyon TL değerindeki soruyla dikkatleri üzerine çekti. Yarışmanın en yüksek ödül basamaklarından biri olan 1 milyon TL'lik soru, yarışmacılar için büyük önem taşırken izleyiciler de sorunun ne olduğunu ve doğru yanıtını merak ediyor.

1 MİLYON TL'LİK CUMHURBAŞKANI SORUSU

21 Kasım akşamı yayınlanan bölümde Cem Öğretir'in karşısına çıkan Berker Yıldız, soruları doğru yanıtlayarak 1 milyon TL değerindeki 12'nci soruya kadar yükseldi. Yarışmacının karşısına Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlarının doğum yerleriyle ilgili bir soru çıktı.

Soruda, "1923'ten günümüze Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığını yapmış 12 kişinin arasında hangi ilde doğmuş biri yoktur?" denildi.

Seçenekler ise şöyle sıralandı:

- A) Bursa

- B) Rize

- C) İstanbul

- D) Ispart

ISPARTA YANITINI VERDİ, 1 MİLYON TL'Yİ KAYBETTİ

Joker hakkı kalmayan Berker Yıldız, seçenekler üzerinde uzun süre düşündükten sonra D şıkkındaki Isparta yanıtını verdi. Ancak doğru cevap B şıkkındaki Rize olarak açıklandı.

Yanlış yanıtın ardından 1 milyon TL'lik ödülü kazanma şansını kaybeden yarışmacı, programdan 300 bin TL ile ayrıldı.