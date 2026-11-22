Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Ti7 model SUV aracı, Land Rover Defender'ın tescilli tasarım haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Avrupa'da yasaklandı. Hollanda'daki Lahey Bölge Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararıyla aracın Avrupa Birliği ülkelerinde ithalatını, üretimini ve satışını durdurdu. Karar, BYD'nin Macaristan'da kurduğu fabrikada planlanan üretimi de etkilerken, yasağın ihlali halinde 10 milyon euroya kadar para cezası uygulanabilecek.

LAND ROVER'IN TASARIM HAKLARINI İHLAL ETTİĞİNE HÜKMEDİLDİ

Hindistan merkezli Tata Motors bünyesinde faaliyet gösteren Jaguar Land Rover (JLR), BYD'nin Ti7 modelinin Defender'ın tasarım özelliklerini taklit ettiği gerekçesiyle hukuki süreç başlattı. Lahey Bölge Mahkemesi, yapılan değerlendirmede iki araç arasındaki tasarım benzerliklerinin tüketiciler üzerinde genel görünüm bakımından benzer bir izlenim oluşturabileceğine hükmetti.

NTV'nin haberine göre mahkeme kararında Defender'a özgü olduğu değerlendirilen köşeli gövde formu, düz tavan çizgisi, dik cam yapısı, arka kapıya monte edilen yedek lastik ve karakteristik C sütunu paneli gibi ayrıntılara dikkat çekildi.

BYD tarafının farlar, ön ızgara, tampon, motor kaputu ve çamurluk kemerlerindeki farklılıkları öne çıkaran savunması ise mahkeme tarafından yeterli bulunmadı.

BYD'NİN MACARİSTAN FABRİKASINDAKİ ÜRETİM DE DURACAK

Mahkemenin ihtiyati tedbir kararı, BYD'nin Avrupa'daki iştiraklerine resmi tebligatın ulaşmasından bir hafta sonra yürürlüğe girecek. Karar kapsamında Ti7 modelinin Avrupa Birliği ülkelerine ithalatı, üretimi, satışı, depolanması ve teslimatı yasaklandı.

Yasak, BYD'nin gelecek yılın başında seri üretime geçmeyi planladığı Macaristan fabrikasını da kapsıyor. Böylece Çinli üreticinin Avrupa pazarına yönelik üretim planlarından biri de hukuki engelle karşı karşıya kaldı.

Mahkeme, karara uyulmaması durumunda ilgili BYD şirketlerine her ihlal günü için 100 bin euro veya ihlal başına 25 bin euro para cezası uygulanmasına hükmetti. Toplam ceza tutarının 10 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtildi.

BYD KARARI TEMYİZE GÖTÜRÜYOR

Karara tepki gösteren BYD, Ti7 modelinin tamamen kendi bağımsız tasarım çalışmalarının ürünü olduğunu ve JLR'nin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğini savundu. Şirket yetkilileri, kararı temyize taşıyacaklarını ve hukuki haklarını kullanacaklarını açıkladı.

Temyiz süreci devam ederken Avrupa Birliği genelindeki yasak yürürlükte kalacak. JLR ise fikri mülkiyet haklarını korumak için gerekli hukuki adımları attığını bildirdi.

BİRLEŞİK KRALLIK YASAĞIN DIŞINDA KALDI

Lahey Bölge Mahkemesi, JLR'nin tüm taleplerini kabul etmedi. BYD'nin Birleşik Krallık'taki iştiraki üzerinde yargı yetkisi bulunmadığına hükmeden mahkeme, bu ülkedeki satış yasağı talebini reddetti.

Bu karar doğrultusunda BYD'nin Birleşik Krallık operasyonları mevcut aşamada yasaktan etkilenmeyecek. Şirketin burada müşteri teslimatlarına Ocak 2027'de başlaması planlanıyor.

Öte yandan geçici tedbir kararının ardından JLR'nin davayı esastan sürdürmek istemesi halinde altı ay içerisinde ana davayı açması gerekiyor.

Avrupa pazarında hızla büyüyen BYD'nin satışları da dikkat çekiyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine göre şirket, 2026'nın ilk dokuz ayında Avrupa'daki satışlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kattan fazla artırarak 280 bin adedin üzerine çıkardı.