Son Dakika Avrupa Haberleri

13:08 Başkan Soyer AB Bölgeler Komitesi'nin toplantısına katıldı Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi'nin çevrim içi toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, politika geliştirirken ve geliştirilen politikaları uygularken kentlerin rolünü arttırmayı önererek dayanışma ve yaşam hakkına saygının dirençli kentler için önemini anlattı.

12:49 Türk iklimlendirme sektöründen Kolombiya'ya ihracat atağı Türk iklimlendirme sektörü, 2020 yılının son sanal ticari heyet organizasyonunu Kolombiya'ya yaptı.

12:39 Brand&Sport Summit 2020 Markalar dünyası ve spor sektörünün bir araya geldiği "Brand&Sport Summit 2020" (Marka ve Spor Zirvesi) başladı.

12:13 AB'de otomobil satışları kasımda sert düştü Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin katı biçimde uygulandığı kasım ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 düştü.

12:07 Milli takımın yeni sponsoru Vivo oldu - Milli takımın yeni sponsoru Vivo oldu Türkiye Futbol Federasyonu ile Vivo arasında 'A Milli Takım Ana Sponsorluğu' anlaşması imzalandı.

10:01 SunExpress, DJ Burak Yeter'in hava yolu partneri oldu TÜRK Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, bu yıl İngiliz DJ Magazine Dergisi tarafından dünyanın en iyi 100 DJ'i arasında gösterilen DJ Burak Yeter ile iş birliği anlaşması imzaladı.

09:33 17 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5'İNCİ TUR13.00 Gençlerbirliği - Tuzlaspor13.00 İttifak Holding Konyaspor - Altınordu15.00 Fraport TAV Antalyaspor - Beypiliç Boluspor17.00 Demir Grup Sivasspor - Giresunspor18.45 Medipol Başakşehir - Turgutluspor21.

02:01 Son dakika haberi... Avrupa Halk Partisi Macar milletvekili Deutsch'a yaptırım kararı aldı Son dakika habere göre Avrupa Parlamentosundaki (AP) Hristiyan Demokratların çatı oluşumu Avrupa Halk Partisi (EPP), Macaristan hükümet partisi Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) milletvekili Tamas Deutsch'a yaptırım kararı aldı.

18:47 "Yunanistan'daki sığınmacıların Avrupa'ya alınması" konusu Avusturya'da iktidarı ikiye böldü Avusturya'da iktidarın büyük ortağı merkez sağ Halk Partisi (ÖVP), Yunanistan'ın Midilli adasındaki Moria kampında bulunan sığınmacıların Avrupa'ya getirilmesine karşı çıkarken küçük ortak Yeşiller Partisi ise yardıma muhtaç sığınmacı ailelerin Avrupa Birliği'ne (AB) alınmasından yana...

16:57 TBMM Başkanı Şentop, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz'u kabul etti Açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların tek taraflı adımları yüzünden başlamış bir gerginlik, yine onların uzlaşmaz tavrı nedeniyle çözüme kavuşturulamıyor.

16:31 Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi Projesi Toplantısı HTK ev sahipliğinde gerçekleşti - Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Şebekesi Projesi Toplantısı HTK ev sahipliğinde gerçekleşti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: " Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A'nın da devreye girmesiyle birlikte, 6 haberleşme uydumuzla uzayda çok daha güçlü olacağız" HTK Yönetim Kurulu Başkanı...

15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararlarına ilişkin, "Asıl amaç ülkemizin savunma sanayinde son dönemde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden bizi mutlak olarak kendilerine bağımlı hale getirmektir.

15:29 Ankara-Niğde Otoyolu 2'nci Kesim açılış töreni Ankara-Niğde Otoyolu 2'nci Kesim açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım yani bu CAATSA uygulanmamıştır.

15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünkü yaptırım kararıyla da her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak bir savunma sanayi inşa etme yolunda... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugünkü yaptırım kararıyla da her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak bir savunma sanayi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız" "Bir kez daha bu şarkı burada bitmez diyoruz.

15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım yani bu CAATSA uygulanmamıştır.

15:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye yaptırım tepkisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye Türkiye'den başka bu yaptırım yani bu CAATSA uygulanmamıştır.

14:53 Avrupa'nın kritik altyapısına geçen yıl 450 siber saldırı yapıldı Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Geçen yıl Avrupa'nın finans ve enerji sektörlerini de içeren kritik altyapısına 450 siber saldırı yapıldı.

14:51 İran lideri Hamaney: "Düşmanlık Trump ABD'sine has değildir ve onun gitmesiyle sona ermez" İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin Tahran yönetimine olan düşmanlığının Donald Trump hükümetine has olmadığını ve onun gitmesiyle bunun sona ermeyeceğini söyledi.

14:27 Son dakika haberi | Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Hırvatistan'da mevkidaşı Grlic Radman ile görüştü (2) Son dakika haberleri: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bosna Hersek ve Sırbistan ziyaretlerinin ardından geldiği Hırvatistan'da, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bir araya geldi.

14:21 Son dakika haber... TUYEP Operasyonu için teknik yardım projesi tanıtıldı Son dakika gündem haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, "Türkiye Yeterlilik Sisteminin ve Çerçevesinin Uygulanması (TUYEP) projesi de ulusal yeterlilik sisteminin kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

13:45 Almanlar Mark'ı unutamadı Almanya 19 yıl önce Euro para birimine geçmesine rağmen halk hala Mark'ı unutamadı.

11:31 Makine ihracatı 11 ayda 15,3 milyar dolar oldu Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) yılın ilk 11 ayında, makine ihracatının 15,3 milyar dolar olduğunu duyurdu.

11:09 Total Turkey Pazarlama, motosiklet yağları için Setech'le iş birliği yaptı Total Turkey Pazarlama, motosiklet sektöründe faaliyet gösteren Setech ile İstanbul Avrupa yakası ve Trakya bölgelerini kapsayan distribütörlük anlaşmasına imza attı.

11:03 AFAD 11 yaşında Ülkede afet ve acil durumların öncesinde gerekli tedbirlerin alınması, bu durumlar yaşandığında etkin müdahale edilebilmesi ve sonrasında iyileştirme çalışmalarının yapılması amacıyla kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 11. yılını kutluyor.

10:34 Türk narenciyesi Hong Kong pazarında Türk narenciyesi Hong Kong pazarında Narenciye ihracatçıları yeni pazarlarla tanışıyor Mersin merkezli bir firma Uruguay'dan sonra Hong Kong'a da narenciye ihracatı gerçekleştirdi Pandemi dolayısıyla narenciye ürünlerine olan ilgi dünya genelinde arttı.

10:30 Ekonomide 2020 böyle geçti: (2) Türkiye ekonomisinde, yılın ikinci çeyreğinde, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle diğer ülkelerdeki gibi yavaşlama süreci yaşandı.

10:29 Ekonomide 2020 böyle geçti (3) Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler ve yeni normalleşme dönemiyle birlikte yılın üçüncü çeyreği itibarıyla toparlanma patikasına girdi.

10:24 İzmirli öğrenci E-Sporda MVP oldu Dünya çapında son yıllarda giderek yaygınlaşıp milyonların takip ettiği elektronik sporda (E-Spor) Türkiye E-Spor Milli Takımı, Avrupa'da şampiyonluk yaşarken, Yaşar Üniversitesi öğrencisi Eren Demirtaş, ay-yıldızlı ekiple turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

09:40 Ali Fatinoğlu: Galatasaray'ın hedefi Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaktır (YENİDEN) "Galatasaraylıların yapması gereken tek şey şampiyonluğa konsantre olmak""Vizyoner bir yapı lazım"Kaan ÜLKER, – Galatasaray camiasının önde gelen isimlerinden Ali Fatinoğlu, Galatasaray'ın hedefinin her zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak olduğunu söyledi.

09:38 OKA yeniden EURADA yönetimine seçildi Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), çevrim içi olarak düzenlenen genel kurul toplantısında, 2020-2023 yönetim dönemi için yapılan oylamada üçüncü kez Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi.

06:33 Çin'in Uygur Türklerini Sincan'daki pamuk tarlalarında zorla çalıştırdığına işaret eden yeni kanıtlar ortaya çıktı BBC'nin incelediği açık kaynaklardan elde edilmiş çok sayıda belge, Çin'in Sincan'daki pamuk tarlalarında Uygur Türklerini ve diğer azınlıkları zorla çalıştırdığına dair kaygıları artırıyor.

19:27 Son dakika haber: Nijeryalı doktorlardan, Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısı için ayrı klinik deneme çağrısı Bir son dakika haberine göre BioNTech tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımı öncesi Afrika'ya özel klinik deneme yapılması çağrısı yaptı.

18:53 TBMM Başkanı Mustafa Şentoph, APA Başkanlık divanı üyelerini kabul etti - TBMM Başkanı Mustafa Şentoph, APA Başkanlık divanı üyelerini kabul etti Şentop: "(Korona aşısı) Bütün dünyaya aşıyı yaymadan, bütün insanları aşılamadan, dünyanın sağlığını koruyabilmemiz mümkün değil.

18:52 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Yaptırımlar değil, Türkiye'nin dostluğu kazandırır CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırım kararı ile ilgili, "Yaptırımlar değil, Türkiye'nin dostluğu kazandırır. Bu kararların etkisi ne mi olacak?

18:39 AB çatışmalarda askeri müdahaleye karşı Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin çatışmaların diplomasi ve iş birliğiyle çözümünü istediğini, sahaya asker göndermeye karşı olduğunu söyledi.

16:26 Türkiye ve Azerbaycan'dan enerji alanında dev iş birliği! Yeni doğal gaz boru hattı kuruluyor Dağlık Karabağ zaferinin ardından bölgede Türk'ler lehine değişen dengeler Türkiye ile Azerbaycan'ın enerji alanında attığı stratejik bir adımla ileriye taşındı. Karabağ'ın işgalden kurtulmasının ardından Nahçivan'ın doğal gaz ihtiyacı bugün anlaşması imzalanan Türkiye-Nahçıvan doğal gaz boru hattından sağlanacak.

16:11 NATO ile AB'den ortaklık vurgusu Avrupa Birliği (AB), NATO ile iklim değişikliği, siber güvenlik ve hibrit tehditlere karşı dirençlilik gibi konularda ortak çalışma yapmak istediklerini belirtirken, NATO, Kuzey Amerika ile Avrupa arasındaki bağın "yeniden canlandırılmasının" altını çizdi.

13:57 Satınalma Gücü Paritesi Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesine (SGP) göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 59 olarak tespit edildi.

13:26 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı yapıldı ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı.

13:03 IEA: Küresel petrol talebi 2021'de yüzde 6,2 artacak Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla göre günlük yüzde 8,8 azalışla yaklaşık 91 milyon 200 bin varil olacağı, gelecek yıl ise bu rakamın günlük yüzde 6,2 artarak 96 milyon 900 bin seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

12:19 Son dakika haberi | Konak'ta Avrupa heyecanı Son dakika haberi: Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Partner unvanını almak için çalışmalarını tamamlayan Konak Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresine başvurusunu yaptı.

10:51 Alaattin Çakıcı'dan "İfadesi alındı mı?" diye soran CHP Sözcüsü Öztrak'a yanıt: Savcılık çağırdığı an mutlaka gideceğim CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın "Bir mafya bozuntusu genel başkanımızın üzerine salınıyor. Bu soruşturma ne aşamada, bu mafya bozuntusunun ifadesi alındı mı?" sözlerine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Alaattin Çakıcı, "Merak etmeyin, Türkiye Cumhuriyeti Savcılığı çağırdığı an mutlaka gidip ifademi vereceğim" dedi.

10:39 Sporda 2020 böyle geçti (9) Sporda 2020 yılının Eylül ayında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu yapıldı.

10:34 Sporda 2020 böyle geçti (1) Spor dünyası, yılın ilk ayı ocakta ABD'li efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın ölümüyle sarsıldı.

10:33 Sporda 2020 böyle geçti (5) 2020 yılının Mayıs ayında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin 12-13-14 Haziran'da tekrar başlatılacağını açıkladı.

10:33 Sporda 2020 böyle geçti (6) Sporda 2020 yılının Haziran ayında, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yayıncı kuruluşun kulüplere 103 milyon lira ödeme yapacağını açıkladı.