İsyan ateşi İsviçre\'ye de sıçradı! Sokaklar yangın yerine döndü

Avrupa'da son dönemde yaşanan gençlik protestolarının ardından İsviçre'nin Zürih ve Basel kentlerinde de gösteriler düzenlendi.

31 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleştirilen izinsiz eylemler için daha önceden çağrılar yapıldığı belirtildi. Göstericilerin, Fransa'da yaşanan protestolara atıfta bulunarak İsviçre'de de harekete geçilmesini istediği bildirildi.

Zürih'teki eyleme birkaç yüz kişi katılırken, Basel'de yaklaşık 150 gösterici sokaklara çıktı.

ZÜRİH SOKAKLARI ALEVLERE TESLİM OLDU

Zürih'te saat 22.30 sıralarında Langstrasse bölgesindeki Piazza Cella Meydanı'nda toplanan göstericiler, bir süre sonra Helvetiaplatz yönüne ilerledi. Bazı katılımcıların yüzlerini maskelerle kapattığı, bazılarının ise Cadılar Bayramı nedeniyle kostüm giydiği görüldü.

Saat 23.00 sıralarında olaylar büyüdü. Göstericiler çöp konteynerlerini yola sürükleyerek barikatlar oluşturdu ve ateşe verdi.

Kentin farklı noktalarında elektrikli bisikletler ve scooterlar da yakıldı. Zwinglistrasse Caddesi'nde bir otomobil ateşe verilirken, bazı iş yerlerinin ve toplu taşıma durağının camları kırıldı.

POLİSE TAŞ, ŞİŞE VE HAVAİ FİŞEKLERLE SALDIRDILAR

Zürih polisinin açıklamasına göre olaylar sırasında güvenlik güçleri defalarca saldırıya uğradı. Göstericilerin taş, cam şişe ve havai fişeklerle saldırması üzerine polis ekipleri tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri de sokaklarda çıkan yangınları söndürmek için bölgeye sevk edildi. Olaylar sırasında bir sağlık vakasına müdahale etmek üzere bölgeye giden polis aracının da saldırıya uğradığı ve hasar gördüğü açıklandı.

BASEL'DE DE BARİKATLAR ATEŞE VERİLDİ

Gösterilerin yaşandığı bir diğer kent Basel oldu. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı izinsiz yürüyüş, saat 21.00 sıralarında Claraplatz'da başladı. Göstericiler, Mittlere Brücke üzerinden şehir merkezine ilerleyerek St. Johann bölgesine ulaştı.

Burada çöp konteynerleri ve metal bariyerlerden oluşturulan barikatlar ateşe verildi. Yaşanan olaylar nedeniyle kentte toplu taşıma geçici olarak durdurulurken, araç trafiği de olumsuz etkilendi.

OLAYLAR GECE YARISINDAN SONRA YATIŞTI

Zürih polisi, olayların 1 Kasım Pazar günü saat 01.30 sıralarında kontrol altına alındığını açıkladı. Gösteriler sırasında oluşan maddi hasarın henüz belirlenemediği, olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Fransa'daki protestolara atıfta bulunan eylemlerin İsviçre'ye de taşınması, Avrupa'daki gösterilerin yayılmasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.