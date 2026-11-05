Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken

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Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken
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ABD’deki ara seçimlerde Trump’ın partisi, resmi olmayan sonuçlara göre Kongre’nin her iki kanadında çoğunluğu kaybetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore dönüşü uçakta sonuçlara ilişkin soruya, köşeli cümleler kurmak için erken olduğu yanıtını verdi. Erdoğan, Türk-Amerikan ilişkilerinin sağlam temellere dayandığını belirterek ABD yönetimi ve Kongre’yle yakın diyaloğu sürdüreceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temsilciler Meclisi ve Senato’da dengelerin değiştiği ABD ara seçimlerine ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Seçim sonuçlarının Amerikan halkı için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, sonuçların bölgeye ve dünya siyasetine yansımalarının olumlu olmasını umduğunu söyledi.

“ŞİMDİDEN KÖŞELİ CÜMLELER KURMAK ERKEN”

Güney Kore ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan’a, ABD’deki seçim sonuçlarının Türkiye-ABD ilişkilerini ve Amerikan yönetiminin Orta Doğu politikasını etkileyip etkilemeyeceği soruldu. Erdoğan, şu yanıtı verdi:

“Seçim sonuçlarının Amerikan halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu sonuçların bölgemize ve dünya siyasetine yansımalarının olumlu olmasını temenni ediyorum. Şimdiden köşeli cümleler kurmak herhalde biraz erken olacaktır.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ara seçimleri yorumu: Köşeli cümleler kurmak için erken

“NATO MÜTTEFİKİ İKİ ÜLKEYİZ”

Türk-Amerikan ilişkilerinin köklü olduğunu ve sağlam temellere dayandığını belirten Erdoğan, “NATO müttefiki ve uzun yıllara dayanan stratejik ilişkilere sahip iki ülkeyiz” ifadelerini kullandı.

“BÖLGEMİZİN HUZURA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ”

Bölgenin uzun süredir çalkantılı bir süreçten geçtiğine dikkat çeken Erdoğan, “Dört bir yanımızda savaşlar, çatışmalar, zulümler maalesef devam ediyor. Biz bölgemizin bir an önce huzura kavuşmasını istiyoruz. Seçim sonuçlarının coğrafyamızda kalıcı barışa ve istikrara katkı vermesi en büyük arzumuz” dedi.

KONGRE İLE YAKIN DİYALOG MESAJI

Erdoğan, bu amaçla hem Amerikan yönetimiyle hem de Temsilciler Meclisi ve Senato’yla yakın diyalog halinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri şöyle:

"Seçim sonuçlarının Amerikan halkı için hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bu sonuçların bölgemize ve dünya siyasetine yansımalarının olumlu olmasını temenni ediyorum. Şimdiden köşeli cümleler kurmak herhalde biraz erken olacaktır. Türk-Amerikan ilişkileri köklüdür ve sağlam temellere dayanır. NATO müttefiki ve uzun yıllara dayanan stratejik ilişkilere sahip iki ülkeyiz. Biliyorsunuz bölgemiz uzun zamandır çok çalkantılı bir süreçten geçiyor. Dört bir yanımızda savaşlar, çatışmalar, zulümler maalesef devam ediyor. Biz bölgemizin bir an önce huzura kavuşmasını istiyoruz. Seçim sonuçlarının coğrafyamızda kalıcı barışa ve istikrara katkı vermesi en büyük arzumuz. Bu amaçla hem Amerikan Yönetimiyle hem de Temsilciler Meclisi ve Senato'yla yakın diyalog halinde olmaya devam edeceğiz."

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