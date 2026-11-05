AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti - Son Dakika
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AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti

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AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti
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2 yorum

Ankara Ulus’ta pavyonların bulunduğu bölgede yürütülen yıkım çalışmaları, bu kez siyasi bir espriyle gündeme geldi. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, eski CHP’li ve yeni Yeni Partili olduğunu belirttiği bir kişinin kendisine gönderdiği mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Tayyar, Yeni Partili ismin pavyonların yıkımı üzerine kendisine “Hiç acımanız yok, bizim delegeler kurultay için Ankara’ya gelince nereye gidecek?” mesajı gönderdiğini söyledi.

Ankara Ulus’ta pavyonların bulunduğu bölgede başlayan yıkım çalışmaları, siyasi göndermelere de konu oldu. AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, eski CHP’li olduğunu ve şimdi Yeni Parti’de bulunduğunu belirttiği bir kişinin kendisine gönderdiği mesajı paylaştı. Mesajdaki, “Delegeler kurultay için Ankara’ya gelince nereye gidecek?” sözleri dikkat çekti.

ŞAMİL TAYYAR’DAN PAVYON GÖNDERMESİ: “DELEGELER ANKARA’YA GELİNCE NEREYE GİDECEK?”

Ankara Ulus’ta pavyonların bulunduğu bölgede başlayan yıkım çalışmaları gündemdeki yerini korurken, AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Tayyar, eski CHP’li olduğunu ve şimdi Yeni Parti’de bulunduğunu belirttiği bir kişinin kendisine gönderdiği mesajı paylaşarak, “Bizim delegeler kurultay için Ankara’ya gelince nereye gidecek?” sözlerini aktardı.

AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti

ULUS’TA PAVYONLARIN BULUNDUĞU BÖLGEDE YIKIM SÜRÜYOR

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Ulus semtinde, özellikle Çankırı Caddesi ve çevresinde bulunan bazı eğlence mekânlarına yönelik yıkım çalışmaları başladı. Mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirtilen yapıların yıkımına ilişkin çalışmalar devam ederken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de 5 Kasım’da yaptığı açıklamada Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi’ndeki dönüşüm kapsamında yıkımların sürdüğünü duyurdu.

Çiftçi, bölgenin tarihi ve kültürel dokusuna zarar veren, güvenlik ve asayiş açısından sorun oluşturduğu belirtilen yapıların kaldırıldığını açıkladı. Ulus’a modern bir polisevi ve vilayetlerevi yapılmasının planlandığını da bildirdi.

AK Partili Şamil Tayyar, Yeni Partili ismin pavyon mesajını ifşa etti

TAYYAR PAYLAŞIMINDA MESAJI AKTARDI

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ulus’taki pavyonların yıkıldığını hatırlatmasının ardından eski CHP’li, yeni Yeni Partili olduğunu belirttiği bir kişinin kendisine mesaj gönderdiğini anlattı.

Tayyar, mesajda, “Hiç acımanız yok, bizim delegeler kurultay için Ankara’ya gelince nereye gidecek?” ifadelerinin kullanıldığını aktardı. Mesajı esprili bulduğunu belirten Tayyar, paylaşımına gülümseme emojileri de ekledi.

MESAJI GÖNDEREN KİŞİNİN KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Tayyar’ın paylaşımında sözünü ettiği eski CHP’li, yeni Yeni Partili kişinin kim olduğu merak konusu oldu. Ancak eski milletvekili, kendisine mesaj gönderen kişinin ismini açıklamadı. 

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    Yorumlar (2)

  • Halis demir Halis demir:
    pavyonda delegeleri satın alanlar dimi yılmaz yılmaz nerdesin 2 0 Yanıtla
  • Tankut Belen Tankut Belen:
    Siyasilerin yıkımı gerçekleşecekse meşhur ERYAMAN STADIma davetediyorum 0 0
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