Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti - Son Dakika
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Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti

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Yapay zeka, Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti
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Yapay zeka, Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti
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Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin Liverpool'u mağlup etmesiyle ilk 24'e kalma şansı güncellendi. Yapay zeka, Fenerbahçe'nin play-off'a kalması halinde bu turdaki olası rakibini de duyurdu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında sahasında İngiliz devi Liverpool’u Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi’nin golleriyle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, ilk 24 yolunda kritik bir zafere imza attı. Bu tarihi galibiyetin ardından sarı-lacivertli ekibin gruptan çıkma ve play-off şansı yeniden hesaplandı.

YAPAY ZEKA SIRALAMAYI TAMİN ETTİ

Veri analizi platformu Football Meets Data tarafından yapılan yapay zeka simülasyonları ve olasılık hesaplamalarına göre; Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 22. sırada tamamlaması beklenen Fenerbahçe'nin play-off turuna kalma ihtimali oldukça güçlendi.

MUHTEMEL RAKİPLERİ DORTMUND YADA BETIS

Sarı-lacivertli ekibin gruptaki son 4 maçın ardından play-off aşamasına geçmesi halinde muhtemel rakipleri ve eşleşme senaryoları da simülasyon sonuçlarıyla şekillenmeye başladı. Buna göre lig aşamasını 22. sırada bitireceği tahmin edilen Fenerbahçe'nin son 16'ya kalabilmek için play-off'ta Borussia Dortmund ya da Real Betis'le karşılaşacağı öngörüldü. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 21 ve 22. sırada bitiren takımlar, 11 veya 12. basamaktaki takımlarla eşleşiyor.

UEFA Şampiyonlar LigiYapay ZekaFenerbahçeLiverpoolFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti - Son Dakika
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