Yapay zeka, Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında sahasında İngiliz devi Liverpool’u Mason Greenwood, Archie Brown ve Vedat Muriqi’nin golleriyle 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, ilk 24 yolunda kritik bir zafere imza attı. Bu tarihi galibiyetin ardından sarı-lacivertli ekibin gruptan çıkma ve play-off şansı yeniden hesaplandı.

YAPAY ZEKA SIRALAMAYI TAMİN ETTİ

Veri analizi platformu Football Meets Data tarafından yapılan yapay zeka simülasyonları ve olasılık hesaplamalarına göre; Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 22. sırada tamamlaması beklenen Fenerbahçe'nin play-off turuna kalma ihtimali oldukça güçlendi.

MUHTEMEL RAKİPLERİ DORTMUND YADA BETIS

Sarı-lacivertli ekibin gruptaki son 4 maçın ardından play-off aşamasına geçmesi halinde muhtemel rakipleri ve eşleşme senaryoları da simülasyon sonuçlarıyla şekillenmeye başladı. Buna göre lig aşamasını 22. sırada bitireceği tahmin edilen Fenerbahçe'nin son 16'ya kalabilmek için play-off'ta Borussia Dortmund ya da Real Betis'le karşılaşacağı öngörüldü. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasını 21 ve 22. sırada bitiren takımlar, 11 veya 12. basamaktaki takımlarla eşleşiyor.