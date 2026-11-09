Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor - Son Dakika
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Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

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Dünyanın gözü Antalya\'da! COP31 bugün başlıyor
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Dünyanın gözü Antalya\'da! COP31 bugün başlıyor
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Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı BM İklim Değişikliği Konferansı (COP31), bugün Antalya'da başlıyor. 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla 12 gün sürecek zirvede, 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakan ağırlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde 11-12 Kasım'da Liderler Zirvesi düzenlenecek. Yaklaşık 1,1 milyon metrekarelik alanda gerçekleştirilecek organizasyonda iklim krizi, temiz enerji, sıfır atık ve sürdürülebilir kalkınma konuları ele alınacak.

Küresel iklim politikalarının geleceğini belirleyecek en önemli uluslararası buluşmalardan biri olan COP31, Antalya'da başlıyor. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği üstlendiği konferans için hazırlıklar tamamlanırken dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, bakanlar, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve uzmanlar Antalya'da bir araya geliyor. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek konferansta, ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri ve bu hedeflerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar ele alınacak.

ERDOĞAN 11-12 KASIM'DA DÜNYA LİDERLERİNİ AĞIRLAYACAK

Konferansın en önemli etkinliklerinden biri olan Liderler Zirvesi, 11-12 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek. Şu ana kadar 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanın katılım bildirdiği organizasyonda, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı görevini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yürütecek.

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

Zirveye Birleşmiş Milletler, Avrupa Komisyonu, Dünya Bankası, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Enerji Ajansı gibi önemli kuruluşlar da üst düzeyde katılacak. Konferans kapsamında 160 pavilyon ve 90 delegasyon ofisi için onay verildi.

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

TÜRKİYE'NİN HEDEFİ SOMUT SONUÇLAR ELDE ETMEK

Türkiye, COP31'i yalnızca iklim hedeflerinin konuşulduğu bir toplantı olmaktan çıkararak alınan kararların uygulamaya dönüştürüldüğü bir organizasyon haline getirmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda benimsenen "Uygulama COP'u" yaklaşımıyla ülkeler arasında diyalog kurulması, ortak sorumlulukların üstlenilmesi ve iklim taahhütlerinin somut projelere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

Bakan Murat Kurum tarafından açıklanan COP31 Eylem Gündemi'nde 10 öncelikli alan bulunuyor. Sıfır Atık, temiz enerji dönüşümü, gıda güvenliği, iklim dirençli şehirler, yeşil sanayileşme, gençlik ve eğitim, okyanuslar ve denizler ile dayanıklı sağlık sistemleri bu başlıklar arasında yer alıyor.

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

ANTALYA'DA 1,1 MİLYON METREKARELİK DEV ALAN HAZIRLANDI

COP31 için Antalya'da toplam 1 milyon 100 bin metrekarelik etkinlik alanı oluşturuldu. Bunun 527 bin metrekaresi Mavi Bölge, 582 bin metrekaresi ise Yeşil Bölge olarak planlandı.

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

Birleşmiş Milletler yönetimindeki Mavi Bölge, devlet başkanlarının, bakanların ve resmi delegasyonların iklim müzakerelerini yürüteceği merkez olacak. Bu bölgeye yaklaşık 100 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

Özel sektör, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve gençlerin buluşacağı Yeşil Bölge'de ise iklim dostu teknolojiler, çevre projeleri ve sürdürülebilir yaşam uygulamaları tanıtılacak. Konferans boyunca Yeşil Bölge'yi yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret etmesi öngörülüyor.

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

SIFIR ATIK MÜZESİ VE ÇOCUKLARA ÖZEL ETKİNLİKLER

Konferansın dikkat çeken projelerinden biri de Sıfır Atık Müzesi olacak. Mavi Bölge'de Sıfır Atık Vakfı tarafından 10 bin metrekarelik alanda tasarlanan müze, beş yapraklı mimarisiyle ziyaretçileri ağırlayacak.

Dünyanın gözü Antalya'da! COP31 bugün başlıyor

Yeşil Bölge'de kurulacak Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi'nde çocuklara ve gençlere atıkların azaltılması, ayrıştırılması, yeniden kullanılması ve geri dönüşüm süreçleri uygulamalı olarak anlatılacak. Antalya'daki Solak, Demirciler ve Ormana köyleri de Sıfır Atık Köyü uygulamalarıyla katılımcılara tanıtılacak. Çocuk Adası'nda Kızılay ve TÜÇA'nın çevre temalı mobil araçları yer alırken AFAD tarafından Çocuk Etkinlik Köyü kurulacak.

İKLİM MÜCADELESİ SANATLA ANLATILACAK

COP31 kapsamında iklim değişikliğiyle mücadeleye sanat yoluyla da dikkat çekilecek. "COPArt: Hala Mümkün/ Still Possible" projesiyle konferans alanı açık ve kapalı sergi mekanlarına dönüştürülecek. Resim sergileri, paneller ve açık hava sanat çalışmalarıyla ziyaretçilere çevre bilinci kazandırılması ve iklim eylemine katılımın artırılması amaçlanıyor.

12 gün sürecek konferans boyunca ülkeler, küresel ısınmanın etkilerini azaltmak ve daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturmak için atılabilecek ortak adımları değerlendirecek.

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Recep Tayyip Erdoğanİklim DeğişikliğiAvrupa BirliğiAntalyaTürkiyeEnerjiGüncelCOP31Son Dakika

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