Erzincan'da motosiklet sesinden ürküp kaçan 103 koyun dere yatağında boğuldu - Son Dakika
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Erzincan'da motosiklet sesinden ürküp kaçan 103 koyun dere yatağında boğuldu

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Erzincan\'da motosiklet sesinden ürküp kaçan 103 koyun dere yatağında boğuldu
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Erzincan'ın Dereyurt köyünde motosiklet sesinden ürken sürü dere yatağına kaçarak sıkıştı; 103 koyun boğularak telef oldu. Olay iki yetiştiriciyi büyük maddi zarara uğratırken, jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Erzincan'ın Dereyurt köyünde motosikletlerin çıkardığı sesten korkarak kaçışan 103 koyun, dere yatağında sıkışarak boğuldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Erzincan'ın Dereyurt köyünde meydana geldi. Ayşenur Yıldız'a ait 45 adet ve Burak Has'a ait 58 adet koyun, Erzincan-Gümüşhane karayolundan geçen motosikletlerin çıkardığı sesten ürktü. Panik halinde kaçışmaya başlayan sürü, dere yatağına yöneldi.

Dar alanda üst üste yığılan koyunlar, yaşanan izdihamda sıkışarak nefessiz kaldı. Olayda toplam 103 koyun boğularak telef oldu. İki yetiştiriciyi büyük maddi zarara uğratan olayın ardından bölgeye jandarma ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemede bulundu.

Kaynak: İHA
MotosikletİncelemeJandarmaErzincan3. SayfaGüncelTarımYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da motosiklet sesinden ürküp kaçan 103 koyun dere yatağında boğuldu - Son Dakika
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