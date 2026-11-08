Fenerbahçe\'de Kuyt\'la ilgili karar sonunda verildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında alınan 3-2'lik zaferde geçici olarak sarı-lacivertlilerin başında sahaya çıkan Dirk Kuyt’ın takımdaki geleceği netlik kazandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN HEYETİNDE OLMAYACAK

Hollandalı çalıştırıcının, göreve getirilen Emre Belözoğlu’nun teknik heyetinde yer almayacağı öğrenildi. A Spor'un aktardığı habere göre; sarı-lacivertli formayı uzun yıllar terleten eski futbolcu Dirk Kuyt, Emre Belözoğlu'nun teknik kadrosunda görev yapmayacak.

NE DEMİŞTİ?

Daha önce konuya ilişkin değerlendirmede bulunan teknik direktör Emre Belözoğlu, "Dirk Kuyt teknik heyet içinde yer alacak mı?" sorusuna "Değerlendirme sürecimiz devam ediyor. Kulübümüz gerekli açıklamayı en kısa sürede yapacaktır" yanıtını vermişti.

ÇORUM FK MAÇINDA KULÜBEDE YER ALMADI

Yapılan planlamaların ardından Hollandalı ismin teknik ekipte yer almaması kararlaştırıldı. Fenerbahçe yardımcı antrenörü Dirk Kuyt, Çorum FK deplasmanında yedek kulübesinde yer almadı. Ayrıca bir diğer yardımcı antrenör Zeki Murat Göle de Çorum FK karşılaşmasında takımının yanında olamadı.