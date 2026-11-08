İsrail Meclisi'nde 10 Kasım'da vekillerin yemin etmesi engellenebileceği öne sürüldü - Son Dakika
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İsrail Meclisi'nde 10 Kasım'da vekillerin yemin etmesi engellenebileceği öne sürüldü

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurma görevini Yashar lideri Eisenkot'a verdi. Basına göre Netanyahu yanlısı aktivistler 10 Kasım'da Meclis önünde yemini engelleyebilir; Likud da seçim sonuçlarına itiraz hazırlığında.

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına benzer bir olayın İsrail Meclisi'nde yaşanabileceği ve milletvekillerinin yemin etmesinin engellenebileceği öne sürüldü.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u hükümeti kurmakla görevlendirirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi seçim sonuçlarına itiraz etmeye hazırlanıyor.

Uzmanlar, Netanyahu'nun kolay kolay teslim olmayacağını ve Eisenkot'un hükümeti kurmasını engellemek için her türlü yola başvuracağını öngörürken İsrail basınında da ABD'deki Kongre baskını senaryosunun 10 Kasım Salı günü İsrail Meclisi'nde yaşanabileceği yönünde haberler yer aldı.

Maariv gazetesinin haberinde, sosyal medyada, Netanyahu yanlısı sağcı aktivistlerin salı günü Meclis binasının önünde toplanıp milletvekillerinin binaya girişini ve yemin etmesini engelleyeceği yönünde tartışmaların yaşandığı ifade edildi.

Haberde, muhalefet kanadından da benzer mesajlar geldiği ve sağcı aktivistlere karşı koymak için bölgeye gidilmesinin istendiği aktarıldı.

ABD Kongre baskınının çok endişe verici olduğu kaydedilen haberde, İsrail polisinin Meclis'e baskın düzenlenmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olması gerektiği belirtildi.

Gazete, Meclis'in basılması endişesinin, Netanyahu ve Likud Partisinin seçim sonuçlarına şüphe düşürme ve sonuçları kabul etmeme çabalarıyla ilişkili olduğunu yazdı.

Öte yandan, Kanal 12 Televizyonunun haberinde, Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisinin seçim sonuçlarına itiraz etmeye hazırlandığı belirtildi. Haberde, partinin, Arap seçmenlerin sandığa gitmesi için bazı dijital uygulamaların kullanıldığı iddialarına dayandığı bilgisi paylaşıldı.

Netanyahu ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulunmuştu

Netanyahu dün akşam yayımladığı görüntülü mesajda, "İran'ın nükleer tehdidiyle mücadele etmek ve İsrail'in Yahudi devleti kimliğini korumak" amacıyla ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulunmuştu.

Eisenkot, Netanyahu'nun bu çağrısına karşı çıkarak, Başbakan'ın görevdeki günlerinin sayılı olduğunu anladığı için bu söylemi kullandığını ve İsrail toplumunu bölmeye çalıştığını savunmuştu.

Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise bugün hükümet kurma yetkisini 67 milletvekilinin desteğini almayı başaran muhalefetteki Yashar Partisi'nin lideri Eisenkot'a vermişti.

İsrail'de hiçbir siyasi blokun tek başına hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamaması nedeniyle Eisenkot'un hükümeti kurabilmesi için diğer partilerle anlaşması gerekiyor. Bu süreçte Arap partilerinin desteği de önem taşıyor.

İsrail yasalarına göre, hükümeti kurmakla görevlendirilen milletvekiline 28 gün süre veriliyor. Cumhurbaşkanı bu süreyi 14 gün daha uzatabiliyor. Görevlendirilen milletvekilinin başarısız olması halinde cumhurbaşkanı başka bir milletvekilini görevlendirebiliyor.

Kaynak: AA
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