İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurması için Eisenkot\'u görevlendirdi

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurması için Gadi Eisenkot'u resmen görevlendirdi.

EİSENKOT'UN 28 GÜNÜ VAR

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Temel Kanunu uyarınca Eisenkot'un hükümeti kurmak için 28 günü bulunuyor. Herzog, ihtiyaç duyulması halinde bu süreyi 14 güne kadar uzatabiliyor.

Herzog, parlamentodaki siyasi parti gruplarıyla yaptığı istişarelerin ardından yeni hükümeti kurma görevini Eisenkot'a verme kararını Cumartesi günü duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada, 120 sandalyeli Knesset'te 67 milletvekilini temsil eden grupların Eisenkot'u önerdiği, 46 milletvekilini temsil eden grupların ise Netanyahu'yu desteklediği bildirildi. Yedi milletvekiline sahip bir parti grubu ise herhangi bir aday önermekten kaçındı.