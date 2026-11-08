İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurması için Eisenkot'u görevlendirdi - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurması için Eisenkot'u görevlendirdi

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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurması için Eisenkot\'u görevlendirdi
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurması için Eisenkot\'u görevlendirdi
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yapılan genel seçimlerde hem kendi bloğunun hem de Başbakan Binyamin Netanyahu ittifakının çoğunluğu elde edememesi üzerine Pazar günü yeni hükümeti kurma görevini Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a verdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, hükümet kurması için Gadi Eisenkot'u resmen görevlendirdi.

EİSENKOT'UN 28 GÜNÜ VAR

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, İsrail Temel Kanunu uyarınca Eisenkot'un hükümeti kurmak için 28 günü bulunuyor. Herzog, ihtiyaç duyulması halinde bu süreyi 14 güne kadar uzatabiliyor.

Herzog, parlamentodaki siyasi parti gruplarıyla yaptığı istişarelerin ardından yeni hükümeti kurma görevini Eisenkot'a verme kararını Cumartesi günü duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada, 120 sandalyeli Knesset'te 67 milletvekilini temsil eden grupların Eisenkot'u önerdiği, 46 milletvekilini temsil eden grupların ise Netanyahu'yu desteklediği bildirildi. Yedi milletvekiline sahip bir parti grubu ise herhangi bir aday önermekten kaçındı.

Netanyahu’ya soğuk duş! İsrail'de hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verildiNetanyahu’ya soğuk duş! İsrail'de hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verildi
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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    bibi yi yargiya gönderin soykırımdan 0 0 Yanıtla
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