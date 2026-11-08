Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı

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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
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Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Süper Lig'de Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 yendi ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 9'a indirdi. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ve Mason Greenwood, 2'şer golle yıldızlaştı. Bir diğer gol ise Oğuz Aydın'dan geldi.

Süper Lig'in 11. haftasında Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Arca Çorum FK ile Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 5-0 kazandı.

EDERSON GOLE İZİN VERMEDİ

Ev sahibi Çorum FK, karşılaşmanın 9. dakikasında gole yaklaştı. Sağ kanatta rakibine çalım atan Cengiz Ünder'in uzun pasında Ramirez, altıpas içinde topla buluştu. Ramirez'in plasesinde kaleci Ederson gole izin vermedi.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı

İLK GOL FENERBAHÇE'DEN

Konuk ekip, 11. dakikada Greenwood ile öne geçti. Oğuz Aydın'ın sol kanattan gönderdiği uzun pasta sağ kanatta topla buluşan Greenwood, sert şutla topu ağlara gönderdi.

ÇORUM'DA FARK İKİYE ÇIKTI

Karşılaşmanın 21. dakikasında Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanı dışından gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı

İKİNCİ YARIYA DA GOLLE BAŞLADILAR

Fenerbahçe, ikinci yarıya da golle başladı. 56. dakikada Guendouzi'nin pasında ceza sahası dışından rakibini çalımlayarak önünü açan İrfan Can Kahveci, kaleyi cepheden gören yerden sağ ayağıyla şık vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE'DEN DÖRDÜNCÜ GOL

Fenerbahçe, 63. dakikada skoru 4-0 yaptı. Ceza alanı içinde son çizgiye hareketlenen Levent'in penaltı noktasının gerisine doğru çıkardığı topa Greenwood sol ayağıyla gelişine vurdu ve yakın direğin dibinden topu ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı

KAPANIŞI OĞUZ AYDIN YAPTI

Fenerbahçe, 74. dakikada farkı 5'e çıkarttı. Kerem Aktürkoğlu'nun sol kanattan yerden ortasında arka direkteki Oğuz Aydın düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. 

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 19'a yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 9'a düşürdü. Çorum FK ise 16 puanda kaldı. Milli aranın ardından Fenerbahçe, Kocaelispor ile deplasmanda karşılaşacak. Çorum FK, RAMS Başakşehir'e konuk olacak. 

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
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Okurların en beğendiği yorum

“Çağlar söyüncü ve cengiz ünderi de tebrik etmek gerekir maçın 5-0 olmasında sundukları katkıdan dolayı biri defansta topu izliyor diğeri rakip ceza sahasında…”

Tüm yorumlar (10)
İrfan Can KahveciMason GreenwoodEmre BelözoğluGalatasarayOğuz AydınFenerbahçeÇorum FKFutbolÇorumSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (10)

  • pusatalfa pusatalfa:
    Çağlar söyüncü ve cengiz ünderi de tebrik etmek gerekir maçın 5-0 olmasında sundukları katkıdan dolayı biri defansta topu izliyor diğeri rakip ceza sahasında topu almamak için adeta köşe bucak kaçıyor 4 1
  • Ahmed Yıldız Ahmed Yıldız:
    hiç şansı yok ama Galatasaray ve Beşiktaş'a kaybeden takım şampiyon olsa kaç yazar? Birde puan farkı dokuza inmiş diye yazılmış, çok komik ya 3 1
  • Gökhan Sünbül Gökhan Sünbül:
    Şaşırdık mı tabiki hayır çoğu rum sporun zaten yatacağı belliydi febe ye bu kadar olmaz şikebahçeyi yormamak üzmemek için yürüye yürüye top oynamadılar,sırada milli maç dönüşü koccaelispor var aynı yatış tarifesini bu da uygulayacak febem i üzmezler bunlar ama yüce adalet işte hiçbir sene şampiyon olamıyor zillet bahçe taraftarını kandırıyor, yatan maç veren takımlarda birkaç Sezon sonunda ligden düşüyorlar eğlencelikler 1 2
  • 661621gs1969 661621gs1969:
    Yeniden mi başlıyor,senin kafan iyi mi ? Uyan sabah oldu !!!! Önünde daha 4 takım var.Her biriyle puan farkı var. Bu sene geçti,seneye ?????? 1 0
  • Bahadır Özcivelek Bahadır Özcivelek:
    emre farkı 0 1 Yanıtla
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