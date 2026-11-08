Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı

Gökhan Sünbül:

Şaşırdık mı tabiki hayır çoğu rum sporun zaten yatacağı belliydi febe ye bu kadar olmaz şikebahçeyi yormamak üzmemek için yürüye yürüye top oynamadılar,sırada milli maç dönüşü koccaelispor var aynı yatış tarifesini bu da uygulayacak febem i üzmezler bunlar ama yüce adalet işte hiçbir sene şampiyon olamıyor zillet bahçe taraftarını kandırıyor, yatan maç veren takımlarda birkaç Sezon sonunda ligden düşüyorlar eğlencelikler