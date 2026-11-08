Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı\'nda vatandaşlara lokma ikram etti

Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gemlik'te yaşayan 37 yaşındaki Ercan Acar, nişanlısıyla yollarını ayırmasını ailesiyle birlikte İskele Meydanı'nda lokma ikram ederek kutladı. Etkinlikte asılan ve "Bir yanlıştan kurtuldum, bir kazan lokma döktürdüm" yazan afiş, meydandan geçenlerin ilgisini çekti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde nişanlısından ayrılan Ercan Acar, ayrılığını lokma dağıtarak kutladı. İskele Meydanı'nda ailesiyle birlikte vatandaşlara lokma ikram eden Acar'ın açtığı afiş ise dikkat çekti.
AİLESİYLE MEYDANDA LOKMA DAĞITTI
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Ercan Acar, nişanlısından ayrılmasının ardından ilginç bir etkinliğe imza attı. Ayrılığını kutlamak isteyen Acar, ailesiyle birlikte İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma dağıttı. Lokma dağıtımı sırasında açılan afişte yer alan "Bir yanlıştan kurtuldum, bir kazan lokma döktürdüm" ifadeleri dikkat çekti.
AYRILIK KUTLAMASI ŞAŞIRTTI
Meydandan geçen vatandaşlar, genç adamın ayrılık kutlamasına şaşırırken, lokma ikramına da ilgi gösterdi. Acar'ın ayrılığını lokma dağıtarak kutlaması, Gemlik'te ilginç görüntülere sahne oldu.
Kaynak: İHA
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