500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi - Son Dakika
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500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi

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500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
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ABD'de 15 yaşındayken kaybolan ve yaklaşık 500 gün boyunca bir evin bodrumunda alıkonulan 17 yaşındaki Kylie Arellano, çevrim içi oynadığı oyun sayesinde kurtarıldı. Oyun sırasında başka bir oyuncuya esir tutulduğunu anlatan genç kızın yardım çağrısı FBI'a ulaştı. Defalarca istismara uğradığı ve kimliği anlaşılmasın diye diş tellerini penseyle çıkarmaya zorlanan genç kız kurtarılırken, 39 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

ABD'nin Utah eyaletinde Mayıs 2025'te ortadan kaybolan Kylie Arellano'nun yaklaşık 500 gün süren esareti, çevrim içi oynadığı bir oyun sırasında yaptığı yardım çağrısıyla sona erdi. Kaybolduğunda henüz 15 yaşında olan genç kız, Oregon eyaletindeki bir evin bodrumunda tutulduğunu başka bir oyuncuya anlattı. Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından harekete geçen FBI ekipleri, 17 yaşındaki Arellano'yu kurtardı. Genç kızın alıkonulduğu süre boyunca yaşadıklarına ilişkin anlattıkları ise soruşturma dosyasına girdi.

OYUNDA TANIŞTIĞI KİŞİYE ESİR TUTULDUĞUNU ANLATTI

Kylie Arellano, Ekim 2026'da çevrim içi oynanan Among Us adlı oyunda başka bir oyuncuyla tanıştı. Oyun sırasında başlayan iletişim daha sonra farklı bir uygulama üzerinden devam etti. Genç kız, konuştuğu kişiye gerçek kimliğini açıklayarak uzun süredir Oregon'da bir adam tarafından alıkonulduğunu ve evden ayrılmasına izin verilmediğini söyledi.

Arellano'nun anlattıklarını öğrenen diğer oyuncunun annesi, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın FBI'a ulaşmasının ardından genç kızla iletişime geçildi. Yapılan görüşmelerde bulunduğu yer ve yaşadıkları hakkında bilgi veren Arellano'nun kurtarılması için operasyon başlatıldı.

FBI EKİPLERİ BODRUMDA TUTULAN GENÇ KIZI KURTARDI

FBI ekipleri, 1 Kasım'da Oregon eyaletinin Huntington kentindeki eve ulaştı. Yaklaşık bir buçuk yıldır kendisinden haber alınamayan Arellano, bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli bir noktaya götürüldü. Genç kızın sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından yaşadıklarına ilişkin ifadesi alındı.

Soruşturma kapsamında 39 yaşındaki Adam Hunter Harmel de yakalanarak gözaltına alındı. Harmel'in genç kızla internet üzerinden tanıştığı ve Mayıs 2025'te Utah'a giderek onu otomobiline aldığı bilgisi soruşturma dosyasında yer aldı.

TELEFONUNU NEHRE ATTI, EVDEN ÇIKMASINA İZİN VERMEDİ

Arellano'nun ifadesine göre Harmel, kendisini Oregon'a götürürken cep telefonunu nehre attı. Böylece ailesiyle iletişim kurmasını engelledi. Genç kızı Huntington'daki evine götüren Harmel, burada dışarı çıkmasına izin vermedi.

Genç kız, uzun süre evin bodrum katında tutulduğunu, kaçmasının engellendiğini ve sürekli kontrol altında yaşamak zorunda kaldığını anlattı. Harmel'in yastığının altında bıçak bulundurduğunu da belirten Arellano, bu nedenle evden ayrılmaya cesaret edemediğini ifade etti.

KİMLİĞİ ANLAŞILMASIN DİYE DİŞ TELLERİNİ ÇIKARTTIRDI

Genç kızın yaşadıklarına ilişkin en çarpıcı ayrıntılardan biri diş telleri oldu. Arellano, Harmel'in kimliğinin anlaşılmasını zorlaştırmak amacıyla diş tellerini pense kullanarak çıkarmasını istediğini anlattı.

Alıkonulduğu süre boyunca defalarca fiziksel ve cinsel istismara maruz kaldığını belirten genç kızın ifadeleri federal soruşturma dosyasına girdi. Arellano'nun uzun süre dış dünyadan uzak tutulduğu ve ailesiyle iletişim kurmasının engellendiği belirtildi.

KURTULUŞUNU SAĞLAYAN TELEFONU ŞÜPHELİ VERMİŞ

Olayın dikkat çeken ayrıntılarından biri de Arellano'nun yardım çağrısını yapmasını sağlayan telefon oldu. Harmel, genç kıza daha sonra yalnızca kablosuz internet bağlantısıyla kullanılabilen bir telefon verdi. Arellano, bu cihaz sayesinde çevrim içi oyunlara erişebildi.

Among Us oynarken tanıştığı kişiye durumunu anlatan genç kız, böylece yaklaşık 500 gün süren esaretinden kurtulmasını sağlayan ilk adımı attı. Diğer oyuncunun annesinin yetkililere haber vermesi, olayın çözülmesinde belirleyici oldu.

ANNESİ KIZINDAN 18 AY BOYUNCA HABER ALAMADI

Kylie Arellano'nun annesi Stephanie Coleman, kızının kaybolduğu gece onunla mesajlaştığını ve birbirlerine iyi geceler dilediklerini anlattı. Ancak kısa süre sonra genç kızın telefonuna ulaşılamadı. Ertesi sabah Arellano'nun evde olmadığının anlaşılması üzerine ailesi polise başvurdu.

Kızının internet üzerinden tanıştığı biri tarafından götürülmüş olabileceğinden endişelenen anne, aylar boyunca gelecek iyi bir haberi bekledi. Yaklaşık bir buçuk yılın ardından Arellano'nun sağ bulunmasıyla ailenin uzun süren bekleyişi sona erdi.

39 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ HAKKINDA FEDERAL SUÇLAMA

Olayın ardından gözaltına alınan Adam Hunter Harmel hakkında, reşit olmayan bir kişiyi cinsel suç işlemek amacıyla eyaletler arasında taşımak suçlamasıyla federal adli süreç başlatıldı.

Yetkililer, genç kızın alıkonulduğu dönemde yaşadıklarına ilişkin soruşturmayı sürdürürken olay, çevrim içi oyun sırasında kurulan bir iletişimin nasıl hayat kurtaran bir yardım çağrısına dönüşebildiğini ortaya koydu.

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