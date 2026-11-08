İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Muğayyir köyünde İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere yönelik yeni bir eylem gerçekleştirdi. Filistinlilere ait bir traktörü gasbeden yerleşimciler, araçta bulunan çöpleri köydeki bir okulun girişine boşalttı. Olayın İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştiği belirtildi.

TRAKTÖRÜ GASBEDİP OKULUN GİRİŞİNİ ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER

Yerleşimciler, ele geçirdikleri traktörün taşıdığı çöp yükünü okulun önüne dökerek eğitim kurumunun girişini kullanılamaz hale getirdi. Olayın İsrail askerlerinin gözetiminde yaşandığı bildirilirken, askerlerin yerleşimcilere müdahale etmediği görüldü.

BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskı ve saldırıları devam ediyor. Filistinlilerin topraklarına, evlerine ve günlük yaşamlarına yönelik müdahaleler bölgede gerilimi artırırken, sivillerin güvenliğine ilişkin endişeler de büyüyor. El-Muğayyir'de yaşanan son olay, yerleşimcilerin eylemlerinin eğitim kurumlarını da etkilediğini gösterdi.