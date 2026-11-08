İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler - Son Dakika
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İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler

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İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler
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7 yorum
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İsrail askerlerinin kontrolünde okulun girişine çöp döktüler
Haber Videosu

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları sürüyor. El-Muğayyir köyünde Filistinlilere ait bir traktörü gasbeden yerleşimciler, araçtaki çöpleri bir okulun girişine boşalttı. Olayın İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El-Muğayyir köyünde İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere yönelik yeni bir eylem gerçekleştirdi. Filistinlilere ait bir traktörü gasbeden yerleşimciler, araçta bulunan çöpleri köydeki bir okulun girişine boşalttı. Olayın İsrail askerlerinin koruması altında gerçekleştiği belirtildi.

TRAKTÖRÜ GASBEDİP OKULUN GİRİŞİNİ ÇÖPLÜĞE ÇEVİRDİLER

Yerleşimciler, ele geçirdikleri traktörün taşıdığı çöp yükünü okulun önüne dökerek eğitim kurumunun girişini kullanılamaz hale getirdi. Olayın İsrail askerlerinin gözetiminde yaşandığı bildirilirken, askerlerin yerleşimcilere müdahale etmediği görüldü.

BATI ŞERİA'DA FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK SALDIRILAR SÜRÜYOR

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskı ve saldırıları devam ediyor. Filistinlilerin topraklarına, evlerine ve günlük yaşamlarına yönelik müdahaleler bölgede gerilimi artırırken, sivillerin güvenliğine ilişkin endişeler de büyüyor. El-Muğayyir'de yaşanan son olay, yerleşimcilerin eylemlerinin eğitim kurumlarını da etkilediğini gösterdi.

Batı ŞeriaFilistinİsrailDünyaSon Dakika

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    Yorumlar (7)

  • Ayhan Sayin Ayhan Sayin:
    bi zene onların derdi 2 11
    Erhan Kara Erhan Kara:
    Ayhan sen yahuduysan biz müslümanız 10 1
    Ahmet İPTAŞ Ahmet İPTAŞ:
    TERÖRİST İSRAİL VE YANDAŞLARI YOK OLMASI ÜMİDİYLE. 8 0
  • Hasan DUR Hasan DUR:
    Boykot ürünleri bile isteye alanlar, bunların ekmeğine yağ bal sürüyorsunuz, Bilinçli tüketici olmak dileğiyle 2 0 Yanıtla
  • Hasan DUR Hasan DUR:
    Bunların şürekası aramızda yaşıyor. 1 0 Yanıtla
  • Emin Baba Emin Baba:
    isminiz Ayşe Fatma Mehmet Ahmet boykot malı alıyorsunuz İsrail e bilerek silah gönderiyorsunuz sizler kendinizi müslüman olarak görmüyor olabilirsiniz en azından insan olarak görün batıda insanlar İsrail malı almıyor bir batılı kadar olamıyor musunuz insan müsveddeleri 0 0
  • Barış Yeşildağ Barış Yeşildağ:
    bizim secmen oy kullanmaya getirilmistir 0 0
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