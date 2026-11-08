Yıllar onlara işlemiyor! Hakan Peker ve kardeşi şaşırttı

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Hakan Peker, bu kez şarkılarıyla değil, kardeşiyle birlikte yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çekti. İkilinin genç görünümü, magazin haberi için ilgi çekici bir konu oldu.

ANNELERİYLE KAHVALTIDA BULUŞTULAR

65 yaşındaki Hakan Peker, kendisi gibi müzikle uğraşan 67 yaşındaki ağabeyi Zafer Peker ile anneleri Sabahat Tekin'i ziyaret etti. Ailece kahvaltı yapan Peker kardeşlerin son görüntülerinde genç ve dinç görünümleri dikkat çekti. Aralarında yalnızca iki yaş bulunan iki kardeşin yıllar içindeki değişimi de merak konusu oldu.

HAKAN PEKER GENÇ GÖRÜNMESİNİN SIRRINI AÇIKLAMIŞTI

Hakan Peker, daha önce genç görünümünün estetik müdahalelerden kaynaklandığı yönündeki iddialara yanıt vermişti. Ünlü şarkıcı, herhangi bir yüz gerdirme operasyonu geçirmediğini belirterek genç görünümünü genetik özelliklerine bağlamıştı. Peker kardeşlerin son görüntüleri de bu açıklamayı yeniden akıllara getirdi.