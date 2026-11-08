Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi

Edremit’te sola dönüş yapmak isteyen otomobile arkadan çarpan kamyon, aracı yol kenarındaki fabrika duvarına sıkıştırdı. Anne ve kızının hayatını kaybettiği kazada kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

SOLA DÖNÜŞ YAPMAK İSTERKEN ARKADAN ÇARPTI

Edremit-Yenice kara yolunda saat 11.00 sıralarında meydana gelen kazada, Edremit’ten Yenice yönüne giden F.A. yönetimindeki 06 DFU 7084 plakalı kamyon, aynı yönde ilerleyen ve sola dönüş yapmak isteyen N.A. idaresindeki 10 AEH 0025 plakalı otomobile arkadan çarptı. Otomobil, kamyon ile yol kenarındaki bir fabrikanın bahçe duvarı arasına sıkıştı.

ANNE VE KIZI KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü N.A. ile yanındaki kızı E.A.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Anne ve kızının cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kamyon sürücüsü F.A. gözaltına alındı.