Son Dakika Edremit Haberleri

- 16:14 Van'da 'Yöresel Ürünler Pazarı' açıldı
Van'da 'Yöresel Ürünler Pazarı' açıldı Van'ın merkez Edremit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Yöresel Ürünler Pazarı' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla hizmete açıldı.
- 14:55 Balıkesir'de Huzur operasyonu: 49 gözaltı
Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptığı huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.
- 14:55 Çanakkale'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde freni patlayan yem yüklü kamyon, yoldan çıkarak şarampole uçtu.
- 14:29 DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan Van'da partililerle bir araya geldi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Van'da partililerle bir araya geldi.
- 14:15 AK Partili Özhaseki Van'da tekstil fabrikasının açılışında konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin algı operasyonları için bir ajansa 845 milyon lira para verdiğini belirterek "İstanbul'a deprem geliyor diye herkes bağırıyor.
- 11:07 Telefon dolandırıcıları güven sağlamak için para bile göndermiş
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Mehmet Kömürcü (68) ile eşi, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına toplam 420 bin TL'lerini kaptırdı.
- Dün Dün 16:35 Tarım ve Orman Bakanlığı Kazdağları Milli Parkı'nı mercek altına aldı
Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Balıkesir'i ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Kazdağı Milli Parkı Zeytinli Tanıtım Merkezi ve Alan Kılavuzları İrtibat Bürosu'nda inceleme ve denetimlerde bulundu.
- Dün Dün 15:34 Kalbine yenik düşen lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir'de geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Efe Berk Sakin, ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları ile Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
- 05.08.2022 05 Ağu 21:04 Lise öğrencisi kalbine yenik düştü
Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin'in ve Dr. Öğretim Görevlisi Gonca Sakin'in 15 yaşındaki oğulları Efe Berk Sakin geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.
- 05.08.2022 05 Ağu 11:16 Vanlı çift kiralık arazide yetiştirdikleri ekinezyayı ilaç firmalarına satacak
Van'ın Edremit ilçesinde Erdal ve Öznur Erdoğan çifti, kiraladıkları 5 dönüm araziye ektikleri tıbbi ve aromatik bitkilerden ekinezyayı ilaç firmaları ve aktarlara satmaya hazırlanıyor.
- 04.08.2022 04 Ağu 16:59 Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu: 61 gözaltı
Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu madde bulunduran toplam 61 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.
- 04.08.2022 04 Ağu 14:26 Ayvacık'ta orman yangını
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
- 04.08.2022 04 Ağu 13:10 Yatla Yunanistan'a kaçma girişimine organizatörler dahil 7 tutuklama
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yelkenli yatla kaçmaya çalıştıkları belirlenerek adliyeye sevk edilen, 3'ü terör örgütü PKK/KCK üyesi 6 kişi ile organizatör oldukları ileri sürülen 1'i yabancı uyruklu 5 şüpheliden toplam 7'si tutuklandı.
- 03.08.2022 03 Ağu 19:53 Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 6 şüpheli ile 5 organizatör, Balıkesir'de yakalandı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 3'ü terör örgütü PKK-KCK üyesi 6 kişi ile organizatör oldukları ileri sürülen 1'i yabancı uyruklu 5 şüpheli, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.
- 03.08.2022 03 Ağu 15:08 Edremit'te kamyon dereye uçtu
Edremit'te direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon dereye uçtu.
- 03.08.2022 03 Ağu 11:33 Çevreci ve ekonomik jeotermal seralar yüzde 400 büyüdü (1)
Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, fosil yakıt kullanmadan ısıtılan ve enerji maliyetlerini düşüren jeotermal seraların hızla yaygınlaştığını belirterek, 2002'den bu yana Türkiye'de jeotermal seracılığın yüzde 400 büyüme gösterdiğini kaydetti.
- 03.08.2022 03 Ağu 10:33 Kamyonetle minibüs çarpıştı: 4 yaralı
Van'ın Edremit ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
- 03.08.2022 03 Ağu 10:30 Van'da kadınlar kışlık ihtiyaçları için kayısı kurutuyor
Van'ın Edremit ilçesinde bahçelerde hasat edilen kayısılar, kadınlar tarafından kışın tüketilmek üzere kurutuluyor.
- 03.08.2022 03 Ağu 08:46 Vali Ozan Balcı, otlu peynir mayaladı
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit ilçesindeki tesiste otlu peynir mayaladı, yapılan çalışmaları inceledi.
- 03.08.2022 03 Ağu 08:30 Ekrem Umutlu "Başladığınız işi bitirin"
Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından yaklaşık 1 yıl önce başlanan Faruk Serpil Parkı'ndaki inşaat çalışmaları ile ilgili, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu tepkisini dile getirdi.
- 02.08.2022 02 Ağu 22:26 Van Valisi Ozan Balcı, otlu peynir mayaladı
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit ilçesindeki tesiste otlu peynir mayaladı, yapılan çalışmaları inceledi.
- 02.08.2022 02 Ağu 17:54 Balıkesir'de polis ve jandarmadan 229 şahsa operasyon
Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlara karışmış 229 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 45'i tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.
- 02.08.2022 02 Ağu 11:04 Edremit'te yeşil alanlara bakım
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlık ekipler yeşil alanlarda bakım ve çim biçme işlemlerini aralıksız sürdürüyorEdremit Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizdeki yeşil alanlar, çocuk parkları ve...
- 02.08.2022 02 Ağu 10:32 Kaymakam Odabaş mahalle ziyaretlerine devam ediyor
Balıkesir'in Edremit ilçesinde mahalleleri tek tek ziyaret ederek mahallelerin genel durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgiler alan Kaymakam Odabaş, bu dahilde kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'ni ziyaret etti.
- 01.08.2022 01 Ağu 16:50 Gasp şüphelisi polis tarafından kısa sürede yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir şahsın bıçak ile gaspa uğramasının ardından polis, gaspçıyı kısa sürede kıskıvrak yakaladı.
- 01.08.2022 01 Ağu 09:41 Kara kalem resimleriyle engelleri aştı; siparişleri yetiştiremiyor
VAN'da, doğuştan elleri olmayan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Vedat Kiyat (34), dirseklerine yerleştirdiği kara kalemle portre resimler çiziyor.
- 30.07.2022 30 Tem 21:32 HAVRAN'DA ORMAN YANGINI ALEVLER 1 DÖNÜM ALANA ZARAR VERDİ
BALIKESİR'in Havran ilçesinin kırsal Halaçlar Mahallesi'nde, çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.
- 30.07.2022 30 Tem 10:36 Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de jandarma asayiş ve trafik ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı yakaladı.
- 29.07.2022 29 Tem 15:07 Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde üç yeni resmi araç hizmete girdi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde asayiş çalışmalarında kullanılmak üzere Balıkesir Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile polis teşkilatına kazandırılan 3 otomobil resmi hizmette kullanılmak üzere teslim edildi.
- 29.07.2022 29 Tem 14:29 Edremit'te Akçay Yeni Mahalle Halk Plajı'na 'Mavi Bayrak' Ödülü
Edremit Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan Akçay Yeni Mahalle Halk Plajı, Mavi Bayrak ödülü kazandı.
- 29.07.2022 29 Tem 14:07 Edremit'te bıçak zoruyla gasp
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir şahsın bıçak ile gaspa uğramasının ardından polis gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.
- 29.07.2022 29 Tem 11:52 AÇ KALAN YABAN DOMUZLARI ALTINOLUK'A İNDİ
BALIKESİR'de Kazdağları eteklerine kurulu turistik mahalle Altınoluk'a, 3'ü yavru, 8 yaban domuzu indi.
- 28.07.2022 28 Tem 17:06 Banu Alkan Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi...
Türk sinemasının 'Afrodit' lakaplı sanatçısı Banu Alkan'ın nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Banu Alkan'ın müstakbel eşi kim? İşte cevabı...
- 28.07.2022 28 Tem 15:59 Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları
Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 'Huzur' operasyonlarında asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli şahsı yakalarken, Jandarma Trafik ekipleri de il genelinde traktör ve motosiklet sürücülerini denetledi.
- 28.07.2022 28 Tem 13:30 Orman yangını günlerce sürmüş, 7 kişi can vermişti... Manavgat 4-5 yıl içinde yeşil görünümüne kavuşacak
Orman yangını günlerce sürmüş, 7 kişi can vermişti.
- 27.07.2022 27 Tem 19:47 Van'da düzenlenen uluslararası satranç turnuvası sona erdi
Programa katılanlar Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın konuşması Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi Van'da düzenlenen uluslararası satranç turnuvası sona erdi Van'da 300 yarışmacının...
- 27.07.2022 27 Tem 18:33 Balıkesir'de mavi bayraklı plajda çocuklara çevre eğitimi verildi
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, mavi bayraklı Sarımsaklı Plajında çocuklara çevre eğitimi verildi.
- 27.07.2022 27 Tem 15:57 Edremit sahillerindeki kalıcı şezlong ve şemsiyeler kaldırıldı
Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinde zabıta ekipleri, sahillerde kalıcı olarak bırakılan şezlong, şemsiye, masa ve sandalyeleri iş makinesi yardımı ile topladı.
- 27.07.2022 27 Tem 15:21 Edremit'te karayolunu duman altında bırakan araç yangını
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan araç yangını, karayolunu duman altında bıraktı.
- 27.07.2022 27 Tem 14:17 Edremit'te motel sahibi iş yerinde ölü bulundu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde motel sahibi iş yerinde ölü bulundu.
- 27.07.2022 27 Tem 12:49 Sivaslı halterci Türkiye ikincisi oldu
Van'da 330 sporcunun katılımıyla düzenlenen halter şampiyonasına Sivas'ı temsilen katılan sporcu Emirhan Çınar, kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.
- 27.07.2022 27 Tem 11:45 Edremit Zabıta Ekiplerinden Sahillere Gece Operasyonu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zabıta ekipleri gece yarısı operasyonu düzenledi. Sahillerde kalıcı olarak bırakılan şezlong, şemsiye, masa ve sandalyeler iş makinelerinin yardımı ile toplandı.
- 27.07.2022 27 Tem 10:19 Balıkesir'de huzur operasyonu
Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 47 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.
- 26.07.2022 26 Tem 10:54 Kazdağları'nda endemik bitkileri koparan kişilere 650 bin lira para cezası kesildi
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na özgü endemik tür olan "Sarıkız Çayı" bitkisinin toplandığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada 6 kişiyi yakaladı.
- 25.07.2022 25 Tem 16:41 Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu
Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında asayiş ve uyuşturucu yönünden yaptıkları uygulamalarda 260 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 52 şahıs tutuklandı.
- 25.07.2022 25 Tem 15:57 Edremit'te batan teknede ölen otel işletmecisi toprağa verildi
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu Hasan Hüseyin Işıktaş'la (21) birlikte kaybolan ve cansız bedenine arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ulaşılan Sinan Yeniçeri (43) gözyaşları içinde toprağa verildi.
- 25.07.2022 25 Tem 15:21 Deniz kazasında boğulan Sinan Yeniçeri, son yolculuğuna uğurlandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde fiber teknenin motor arızası nedeniyle alabora olarak batması sonucu kaybolan Sinan Yeniçeri'nin (43) cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.
- 25.07.2022 25 Tem 15:13 Balıkesir'deki tekne kazasında hayatını kaybeden Sinan Yeniçeri defnedildi
Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolduktan sonra cansız bedeni Ayvalık ilçesi açıklarında bulunan Sinan Yeniçeri, son yolculuğuna uğurlandı.
- 25.07.2022 25 Tem 11:29 Dökme zeytinyağı ihracatında kısıtlamanın kaldırılması sektörde olumlu karşılandı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından mart ayında dökme zeytinyağı ihracatına getirilen kısıtlamanın kaldırılması sektör temsilcilerince memnuniyetle karşılandı.