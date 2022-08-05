Son Dakika Edremit Haberleri

16:14 Van'da 'Yöresel Ürünler Pazarı' açıldı Van'da 'Yöresel Ürünler Pazarı' açıldı Van'ın merkez Edremit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 'Yöresel Ürünler Pazarı' AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla hizmete açıldı.

14:55 Balıkesir'de Huzur operasyonu: 49 gözaltı Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptığı huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 49 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklandı.

14:55 Çanakkale'de kamyon şarampole uçtu: 2 yaralı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde freni patlayan yem yüklü kamyon, yoldan çıkarak şarampole uçtu.

14:15 AK Partili Özhaseki Van'da tekstil fabrikasının açılışında konuştu Açıklaması AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin algı operasyonları için bir ajansa 845 milyon lira para verdiğini belirterek "İstanbul'a deprem geliyor diye herkes bağırıyor.

11:07 Telefon dolandırıcıları güven sağlamak için para bile göndermiş BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Mehmet Kömürcü (68) ile eşi, kendisini polis ve savcı olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına toplam 420 bin TL'lerini kaptırdı.

16:35 Tarım ve Orman Bakanlığı Kazdağları Milli Parkı'nı mercek altına aldı Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Balıkesir'i ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Kazdağı Milli Parkı Zeytinli Tanıtım Merkezi ve Alan Kılavuzları İrtibat Bürosu'nda inceleme ve denetimlerde bulundu.

15:34 Kalbine yenik düşen lise öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı Balıkesir'de geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki Efe Berk Sakin, ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları ile Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

21:04 Lise öğrencisi kalbine yenik düştü Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Raif Sakin'in ve Dr. Öğretim Görevlisi Gonca Sakin'in 15 yaşındaki oğulları Efe Berk Sakin geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

11:16 Vanlı çift kiralık arazide yetiştirdikleri ekinezyayı ilaç firmalarına satacak Van'ın Edremit ilçesinde Erdal ve Öznur Erdoğan çifti, kiraladıkları 5 dönüm araziye ektikleri tıbbi ve aromatik bitkilerden ekinezyayı ilaç firmaları ve aktarlara satmaya hazırlanıyor.

16:59 Balıkesir'de 'Huzur' operasyonu: 61 gözaltı Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu madde bulunduran toplam 61 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 10 şahıs tutuklandı.

14:26 Ayvacık'ta orman yangını Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

13:10 Yatla Yunanistan'a kaçma girişimine organizatörler dahil 7 tutuklama BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yelkenli yatla kaçmaya çalıştıkları belirlenerek adliyeye sevk edilen, 3'ü terör örgütü PKK/KCK üyesi 6 kişi ile organizatör oldukları ileri sürülen 1'i yabancı uyruklu 5 şüpheliden toplam 7'si tutuklandı.

19:53 Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3'ü terör örgütü üyesi 6 şüpheli ile 5 organizatör, Balıkesir'de yakalandı BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na kaçmaya çalışan 3'ü terör örgütü PKK-KCK üyesi 6 kişi ile organizatör oldukları ileri sürülen 1'i yabancı uyruklu 5 şüpheli, polis ve Sahil Güvenlik ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı.

11:33 Çevreci ve ekonomik jeotermal seralar yüzde 400 büyüdü (1) Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak, fosil yakıt kullanmadan ısıtılan ve enerji maliyetlerini düşüren jeotermal seraların hızla yaygınlaştığını belirterek, 2002'den bu yana Türkiye'de jeotermal seracılığın yüzde 400 büyüme gösterdiğini kaydetti.

10:33 Kamyonetle minibüs çarpıştı: 4 yaralı Van'ın Edremit ilçesinde kamyonetle minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

10:30 Van'da kadınlar kışlık ihtiyaçları için kayısı kurutuyor Van'ın Edremit ilçesinde bahçelerde hasat edilen kayısılar, kadınlar tarafından kışın tüketilmek üzere kurutuluyor.

08:46 Vali Ozan Balcı, otlu peynir mayaladı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit ilçesindeki tesiste otlu peynir mayaladı, yapılan çalışmaları inceledi.

08:30 Ekrem Umutlu "Başladığınız işi bitirin" Balıkesir'in Edremit Belediyesi tarafından yaklaşık 1 yıl önce başlanan Faruk Serpil Parkı'ndaki inşaat çalışmaları ile ilgili, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Umutlu tepkisini dile getirdi.

22:26 Van Valisi Ozan Balcı, otlu peynir mayaladı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Edremit ilçesindeki tesiste otlu peynir mayaladı, yapılan çalışmaları inceledi.

17:54 Balıkesir'de polis ve jandarmadan 229 şahsa operasyon Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında çeşitli suçlara karışmış 229 kişi gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 45'i tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.

11:04 Edremit'te yeşil alanlara bakım Balıkesir'in Edremit ilçesinde Edremit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlık ekipler yeşil alanlarda bakım ve çim biçme işlemlerini aralıksız sürdürüyorEdremit Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz kentimizdeki yeşil alanlar, çocuk parkları ve...

10:32 Kaymakam Odabaş mahalle ziyaretlerine devam ediyor Balıkesir'in Edremit ilçesinde mahalleleri tek tek ziyaret ederek mahallelerin genel durumları ve ihtiyaçları hakkında bilgiler alan Kaymakam Odabaş, bu dahilde kırsal Tahtakuşlar Mahallesi'ni ziyaret etti.

16:50 Gasp şüphelisi polis tarafından kısa sürede yakalandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir şahsın bıçak ile gaspa uğramasının ardından polis, gaspçıyı kısa sürede kıskıvrak yakaladı.

09:41 Kara kalem resimleriyle engelleri aştı; siparişleri yetiştiremiyor VAN'da, doğuştan elleri olmayan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Vedat Kiyat (34), dirseklerine yerleştirdiği kara kalemle portre resimler çiziyor.

21:32 HAVRAN'DA ORMAN YANGINI ALEVLER 1 DÖNÜM ALANA ZARAR VERDİ BALIKESİR'in Havran ilçesinin kırsal Halaçlar Mahallesi'nde, çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

10:36 Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu Balıkesir'de jandarma asayiş ve trafik ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı yakaladı.

15:07 Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde üç yeni resmi araç hizmete girdi Balıkesir'in Edremit ilçesinde asayiş çalışmalarında kullanılmak üzere Balıkesir Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile polis teşkilatına kazandırılan 3 otomobil resmi hizmette kullanılmak üzere teslim edildi.

14:07 Edremit'te bıçak zoruyla gasp Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir şahsın bıçak ile gaspa uğramasının ardından polis gaspçıyı yakalamak için çalışma başlattı.

11:52 AÇ KALAN YABAN DOMUZLARI ALTINOLUK'A İNDİ BALIKESİR'de Kazdağları eteklerine kurulu turistik mahalle Altınoluk'a, 3'ü yavru, 8 yaban domuzu indi.

17:06 Banu Alkan Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi... Türk sinemasının 'Afrodit' lakaplı sanatçısı Banu Alkan'ın nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Banu Alkan'ın müstakbel eşi kim? İşte cevabı...

15:59 Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonları Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 'Huzur' operasyonlarında asayiş ve trafik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli şahsı yakalarken, Jandarma Trafik ekipleri de il genelinde traktör ve motosiklet sürücülerini denetledi.

19:47 Van'da düzenlenen uluslararası satranç turnuvası sona erdi Programa katılanlar Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay'ın konuşması Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın konuşması Satranç turnuvasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi Van'da düzenlenen uluslararası satranç turnuvası sona erdi Van'da 300 yarışmacının...

18:33 Balıkesir'de mavi bayraklı plajda çocuklara çevre eğitimi verildi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, mavi bayraklı Sarımsaklı Plajında çocuklara çevre eğitimi verildi.

15:57 Edremit sahillerindeki kalıcı şezlong ve şemsiyeler kaldırıldı Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Balıkesir'in Edremit ilçesinde zabıta ekipleri, sahillerde kalıcı olarak bırakılan şezlong, şemsiye, masa ve sandalyeleri iş makinesi yardımı ile topladı.

12:49 Sivaslı halterci Türkiye ikincisi oldu Van'da 330 sporcunun katılımıyla düzenlenen halter şampiyonasına Sivas'ı temsilen katılan sporcu Emirhan Çınar, kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

11:45 Edremit Zabıta Ekiplerinden Sahillere Gece Operasyonu Balıkesir'in Edremit ilçesinde zabıta ekipleri gece yarısı operasyonu düzenledi. Sahillerde kalıcı olarak bırakılan şezlong, şemsiye, masa ve sandalyeler iş makinelerinin yardımı ile toplandı.

10:19 Balıkesir'de huzur operasyonu Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 47 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

10:54 Kazdağları'nda endemik bitkileri koparan kişilere 650 bin lira para cezası kesildi Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na özgü endemik tür olan "Sarıkız Çayı" bitkisinin toplandığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada 6 kişiyi yakaladı.

16:41 Balıkesir'de polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde yaptıkları 'Huzur' operasyonlarında asayiş ve uyuşturucu yönünden yaptıkları uygulamalarda 260 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 52 şahıs tutuklandı.

15:57 Edremit'te batan teknede ölen otel işletmecisi toprağa verildi BALIKESİR'in Edremit ilçesinde fiber teknenin batması sonucu Hasan Hüseyin Işıktaş'la (21) birlikte kaybolan ve cansız bedenine arama kurtarma çalışmalarının 6'ncı gününde ulaşılan Sinan Yeniçeri (43) gözyaşları içinde toprağa verildi.

15:21 Deniz kazasında boğulan Sinan Yeniçeri, son yolculuğuna uğurlandı Balıkesir'in Edremit ilçesinde fiber teknenin motor arızası nedeniyle alabora olarak batması sonucu kaybolan Sinan Yeniçeri'nin (43) cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi.

15:13 Balıkesir'deki tekne kazasında hayatını kaybeden Sinan Yeniçeri defnedildi Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen, ardından batan teknede kaybolduktan sonra cansız bedeni Ayvalık ilçesi açıklarında bulunan Sinan Yeniçeri, son yolculuğuna uğurlandı.