Balıkesir Edremit'te Kızılay Haftası etkinliği Fernur Sözen Lisesi'nde yapıldı - Son Dakika
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Balıkesir Edremit'te Kızılay Haftası etkinliği Fernur Sözen Lisesi'nde yapıldı

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Balıkesir Edremit\'te Kızılay Haftası etkinliği Fernur Sözen Lisesi\'nde yapıldı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında Fernur Sözen Lisesi'nde düzenlenen programda fotoğraf sergisi ve tiyatral gösteriler ilgi gördü. Etkinlikte lokma ikram edilirken Kaymakam Zafer Engin, yardımlaşmanın genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kızılay Haftası kapsamında düzenlenen programda, yardımlaşma ve dayanışma ruhu ön plana çıktı. Edremit Fernur Sözen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikler, yoğun katılımla yapıldı.

Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, Türk Kızılay'ın tarihi ve insani yardım faaliyetlerini anlatan fotoğraf sergisi ziyaretçilerin ilgisini çekti. Öğrencilerin hazırladığı tiyatral gösteriler ve şiirler izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Program kapsamında Kızılay faaliyetlerinin tanıtıldığı çadır sunumu gerçekleştirilirken, katılımcılara geleneksel lokma ikramında bulunuldu.

Etkinliğe, Kaymakam Zafer Engin, Belediye Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, hayırsever Fernur Sözen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Türk Kızılay Edremit Şubesi yetkilileri, ilçe milli eğitim şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Katılımcılar okul bahçesinde kurulan stantları ve fotoğraf sergisi gezilerek öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakamı Zafer Engin, Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırma noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün genç nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti. Engin, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen okul yönetimine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. Gerçekleştirilen Kızılay Haftası programı, öğrencilerde yardımlaşma, gönüllülük ve insan sevgisi bilincinin geliştirilmesine katkı sağladı.

Kaynak: İHA
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