Son Dakika Balıkesir Haberleri

13:51 Son dakika haber! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski Devlet Bakanı Erhan'ın Ağrı'daki cenaze törenine katıldı Son dakika haberleri... Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ağrı'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

13:41 Konut fiyatları son bir ayda en çok Aydın'da arttı Hürriyet Emlak Nisan 2021 Emlak Endeksi'ne göre, son bir ayda satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 5,8 ile Aydın gelirken, onu yüzde 5,4 ile Manisa takip etti.

13:40 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA14.460-0,52BIST ANKARA2.1981,37BIST ANTALYA2.853-0,34BIST BALIKESİR2.2411,43BIST BURSA3.0040,39BIST DENIZLI2.

13:38 Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Bornova Belediye Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak normal sezonun son iç saha müsabakasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bornova Belediyespor'u konuk edecek.

13:31 Vatandaşa makam aracıyla aşı servisi Vatandaşa makam aracıyla aşı servisi Edremit Belediyesi'nden makam aracıyla 55 yaş üstü aşı servisi hizmeti Balıkesir'in Edremit Belediyesi 17 günlük tam kapanmada 55 yaş üstü vatandaşlar için aşı servisi hizmeti veriyor.

13:19 Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak Bayram öncesinde üreticilere toplam 1 milyar 524 milyon 254 bin lira destek ödemesi yapacaklarını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, paraların bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacağını belirtti.

13:00 Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu Balıkesir'de narkotik polislerinin il genelinde yaptıkları 7 ayrı çalışmada 9 uyuşturucu şüphelisi göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 1'i tutuklandı.

12:53 BALIKESİR - "Tam kapanma"nın sekizinci gününü sakin geçiriyor (AA) Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma"nın sekizinci gününde de tedbirlere uyuluyor.

12:20 Şampiyon Merkezefendi son sınavda TÜRKİYE Basketbol Ligi'nden şampiyon olarak ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezonu yarın Global Connect Düzce Travel deplasmanında tamamlayacak.

12:06 Burhaniye'de eski mandıra devlet desteğiyle yenilendi Burhaniye ilçesinde, yörenin önemli süt işletme merkezlerinden biri olan Asal Mandıra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumun (TKDK) yüzde 65 hibe desteği ile yenilendi.

12:06 Burhaniye'de pandemi sebze fidesi satışlarını artırdı Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle birlikte sebze ekimine başlanırken, pademinin fide satışlarını artırdığı kaydedildi.

12:05 Son dakika spor: Altınordu kazanmak zorunda Son dakika haber... TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la normal sezonun son maçına çıkacak Altınordu, Play-Off'a kalmak için rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefiyle mücadele edecek.

11:56 Son dakika haberi | Balıkesir'de şehit aileleri unutulmuyor Son dakika haberine göre Vatanın müdafaası için canlarını veren, arkasında gözü yaşlı eşler, analar ve çocuklar bırakan şehitlerin aileleri Sındırgı'da hiçbir zaman unutulmuyor.

11:34 Büyükşehir'den 10 ton mama desteği ? BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya aralıksız olarak devam ettiğini duyurdu.

11:24 Karacabeylilerden kentin geleceği için beyin fırtınası Balıkesir Orman Bölge Müdürü Karacabeyli Birol Dündar ve Balıkesir Üniversitesi'nden Karacabeyli Prof. Dr. Abdullah Soykan, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti.

11:08 Ayvalık'ta deniz salyası alarmı Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan müsilaj olarak da isimlendirilen deniz salyaları Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de görüldü.

10:31 Tam kapanmada bir ilk.. Bandırma'da "Nöbetçi Fotoğrafçı" uygulaması Tam kapanmada bir ilk.. Bandırma'da "Nöbetçi Fotoğrafçı" uygulaması Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 gün sürecek olan tam kapanma dönemi boyunca ilçedeki fotoğrafçılar "Nöbetçi Fotoğrafçı" uygulaması ile dönüşümlü olarak iş yaşamlarını sürdürüyor.

10:14 Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı Balıkesir'de bir apartman dairesinden yayılan kötü kokular nedeniyle mahalle sakinleri ihbarda bulundu. Bu durumun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, dairede bir erkeğe ait cansız bedeni bulurken, şahsın 1 hafta önce bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı.

09:59 Basketbol: Haftanın programı ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 29. ve 30. hafta erteleme maçlarıyla tamamlanacak.

09:20 Pazar yerleri Cumartesi'ye hazırlanıyor Balıkesir'in Havran ilçesinde tam kapanma tedbirleri doğrultusunda kapatılan Pazar yeri Cumartesi günü kurulacak pazar için kireçle boyanıp yıkanıyor.

08:59 GÜNDEM / 7 Mayıs 2021 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının düzenleyeceği "Dijitalleşme ve Gençlerimizin Geleceğine Yatırım" başlıklı webinara çevrim içi katılacak.

23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mayıs 2021 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının düzenleyeceği "Dijitalleşme ve Gençlerimizin Geleceğine Yatırım" başlıklı webinara çevrim içi katılacak.

22:12 Balıkesir'de kargo deposunda yangın Balıkesir'in Bandırma ilçesinde PTT binasının kargo deposunda yangın çıktı.

21:57 Baıkesir'de PTT binasında çıkan yangında bir çalışan dumandan etkilendi BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde PTT şubesinin kargo bölümünde çıkan yangında bina içindeki asansörde bulunan 1 çalışan dumandan etkilendi.

19:57 Son dakika haberi: Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan vefat etti Edinilen son dakika haberine göre ESKİ Devlet Bakanı; 15, 19 ve 20'nci Dönem Ağrı Milletvekili, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Cemil Erhan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetti.

18:57 Borsada şehir endekslerinin değişimi Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.536-0,55BIST ANKARA2.1690,45BIST ANTALYA2.8622,94BIST BALIKESİR2.210-0,88BIST BURSA2.992-1,57BIST DENIZLI2.162-2,23BIST ISTANBUL1.

18:49 Balıkesir'de patlamada kullanılamaz hale gelen lokanta binasını Karesi Belediyesi yapacak Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada kullanılamaz hale gelen iş yerinin yapımını Karesi Belediyesi üstlendi.

18:29 Balıkesir Valiliği'nden sokak hayvanlarına özel ekip - Balıkesir Valiliği'nden sokak hayvanlarına özel ekip Balıkesir Valiliği bünyesinde sokak hayvanlarının beslenmesi ve korunmasına yönelik kurulan özel ekibin tanıtımı Valilik binasında gerçekleştirildi.

18:24 Gençlerden yoksul evlere erzak yardımı Manyaslı gönüllü gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve hayırseverler tarafından hazırlanan erzak kolilerini kırsal mahallelerimizde ki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttılar.

17:12 Sındırgı'da Şehit Aileleri Unutulmuyor Vatanın müdafaası için canlarını ve ren arkasında gözü yaşlı eşler, analar bırakan Şehitlerin aileleri Sındırgı'da hiçbir zaman unutulmuyor.

16:49 Marmara Kaymakamı Yüksel'den denetim Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel, yurt genelinde uygulanan tam kapanma tedbirleri kapsamında kolluk kuvvetleri, ilçe daire amirleri, zabıta ekipleri ve muhtarların katılımıyla açık olan işletmeleri denetledi.

16:49 Turan Mahallesi sulama kanalı hizmete girdi Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne bağlı kırsal Turan Mahallesi'nde, mahalle muhtarlığının organizasyonunda yürütülen çalışmalarla çiftçilere sulama kanalı kazandırıldı.

16:37 Milletvekili Subaşı'ndan Rektör Kuş'a ziyaret Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti.

16:17 Balıkesir'de çöp sorun olmaktan çıkıyor Balıkesir'de çöp sorun olmaktan çıkıyor Büyükşehir'den Katı Atık Entegre tesisine 15 milyonluk yatırım Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Milletvekili Yavuz Subaşı ile beraber Katı Atık Entegre Tesisi'ni ziyaret etti.

16:04 Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde de sokaktaki canların beslenme ihtiyaçlarını aralıksız karşılamaya devam ediyor.

15:58 İsmet Koçyiğit mezarı başında anıldı Balıkesir'de siyaset hayatında renkli kişiliği ile ayrı bir yeri bulunan ve iki yıl önce yakalandığı amansız hastalık neticesinde hayatını kaybeden İl Genel Meclis Üyesi İsmet Koçyiğit mezarı başında anıldı.

15:10 Karacabeylilerden kentin geleceği için beyin fırtınası Balıkesir Orman Bölge Müdürü, Karacabeyli Birol Dündar ve Balıkesir Üniversitesi'nden Karacabeyli Prof. Dr. Abdullah Soykan, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti.

14:27 BALIKESİR - 10 bin su sayacı drone ile havadan okunuyor Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BASKİ) çalışmalarının ardından kentteki 10 bin abone sayacı drone ile uzaktan okunmaya başlandı.

14:07 Altıeylül'de ramazan coşkusu devam ediyor Ramazan Ayı'nda Altıeylül TV'nin hazırlamış olduğu programlar eski günleri aratmadı.

13:43 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.577-0,27BIST ANKARA2.154-0,24BIST ANTALYA2.759-0,78BIST BALIKESİR2.225-0,21BIST BURSA3.008-1,02BIST DENIZLI2.

13:36 Başkan Arslan'dan senin faturan dayanışmasına davet Balıkesir'in Edremit Belediyesi tam kapanma döneminde dayanışmayı güçlendirecek "Senin Faturan" projesini uygulamaya başladı.

13:10 Balıkesir'de 375 gramlık pide 1 buçuk lira BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş tarafından Ramazan ayı boyunca günde 50 bin adet pide üretildiği ve Türkiye genelinde şu an en uygun pide satış fiyatının Balıkesir'de gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

12:52 Burhaniye'de din görevlileri 150 aileye gıda yardımı yaptı Burhaniye ilçesinde, görev yapan sayıları 10'u bulan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kendi imkanlarıyla Ramazan ayının başından bu yana yaklaşık 150 aileye gıda paketi dağıtımını gerçekleştirdi.

12:41 Bursa ve çevre iller "tam kapanma"nın birinci haftasında günü sakin geçiriyor Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan "tam kapanma" sürecinin birinci haftasında sakinlik yaşanıyor.

12:35 İlkay Gündoğan SMA hastası Aysima bebek için imzalı forma gönderdi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, Balıkesir'de SMA tip 1 teşhisi konulan Aysima bebeğin bağış kampanyasına destek için imzalı formasını gönderdi.