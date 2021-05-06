Son Dakika Balıkesir Haberleri

- 13:51 Son dakika haber! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski Devlet Bakanı Erhan'ın Ağrı'daki cenaze törenine katıldı
Son dakika haberleri... Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden eski Devlet Bakanı Cemil Erhan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ağrı'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
- 13:41 Konut fiyatları son bir ayda en çok Aydın'da arttı
Hürriyet Emlak Nisan 2021 Emlak Endeksi'ne göre, son bir ayda satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında yüzde 5,8 ile Aydın gelirken, onu yüzde 5,4 ile Manisa takip etti.
- 13:40 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA14.460-0,52BIST ANKARA2.1981,37BIST ANTALYA2.853-0,34BIST BALIKESİR2.2411,43BIST BURSA3.0040,39BIST DENIZLI2.
- 13:38 Balıkesir Büyükşehir'in rakibi Bornova Belediye
Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak normal sezonun son iç saha müsabakasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Bornova Belediyespor'u konuk edecek.
- 13:31 Vatandaşa makam aracıyla aşı servisi
Vatandaşa makam aracıyla aşı servisi Edremit Belediyesi'nden makam aracıyla 55 yaş üstü aşı servisi hizmeti Balıkesir'in Edremit Belediyesi 17 günlük tam kapanmada 55 yaş üstü vatandaşlar için aşı servisi hizmeti veriyor.
- 13:19 Üreticilere 1,5 milyar liralık destek ödemesi bugün itibarıyla hesaplara yatacak
Bayram öncesinde üreticilere toplam 1 milyar 524 milyon 254 bin lira destek ödemesi yapacaklarını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, paraların bugün saat 18.00'den sonra hesaplara aktarılacağını belirtti.
- 13:00 Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de narkotik polislerinin il genelinde yaptıkları 7 ayrı çalışmada 9 uyuşturucu şüphelisi göz altına alınırken, adli makamlara sevk edilenlerden 1'i tutuklandı.
- 12:53 BALIKESİR - "Tam kapanma"nın sekizinci gününü sakin geçiriyor
(AA) Balıkesir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek "tam kapanma"nın sekizinci gününde de tedbirlere uyuluyor.
- 12:20 Şampiyon Merkezefendi son sınavda
TÜRKİYE Basketbol Ligi'nden şampiyon olarak ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkmayı garantileyen Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, sezonu yarın Global Connect Düzce Travel deplasmanında tamamlayacak.
- 12:06 Burhaniye'de eski mandıra devlet desteğiyle yenilendi
Burhaniye ilçesinde, yörenin önemli süt işletme merkezlerinden biri olan Asal Mandıra Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumun (TKDK) yüzde 65 hibe desteği ile yenilendi.
- 12:06 Burhaniye'de pandemi sebze fidesi satışlarını artırdı
Burhaniye ilçesinde, bahar aylarının gelmesiyle birlikte sebze ekimine başlanırken, pademinin fide satışlarını artırdığı kaydedildi.
- 12:05 Son dakika spor: Altınordu kazanmak zorunda
Son dakika haber... TFF 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda Aydeniz Et Balıkesirspor'la normal sezonun son maçına çıkacak Altınordu, Play-Off'a kalmak için rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefiyle mücadele edecek.
- 11:56 Son dakika haberi | Balıkesir'de şehit aileleri unutulmuyor
Son dakika haberine göre Vatanın müdafaası için canlarını veren, arkasında gözü yaşlı eşler, analar ve çocuklar bırakan şehitlerin aileleri Sındırgı'da hiçbir zaman unutulmuyor.
- 11:34 Büyükşehir'den 10 ton mama desteği
? BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde de sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya aralıksız olarak devam ettiğini duyurdu.
- 11:24 Karacabeylilerden kentin geleceği için beyin fırtınası
Balıkesir Orman Bölge Müdürü Karacabeyli Birol Dündar ve Balıkesir Üniversitesi'nden Karacabeyli Prof. Dr. Abdullah Soykan, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti.
- 11:08 Ayvalık'ta deniz salyası alarmı
Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan müsilaj olarak da isimlendirilen deniz salyaları Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde de görüldü.
- 10:31 Tam kapanmada bir ilk.. Bandırma'da "Nöbetçi Fotoğrafçı" uygulaması
Tam kapanmada bir ilk.. Bandırma'da "Nöbetçi Fotoğrafçı" uygulaması Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 gün sürecek olan tam kapanma dönemi boyunca ilçedeki fotoğrafçılar "Nöbetçi Fotoğrafçı" uygulaması ile dönüşümlü olarak iş yaşamlarını sürdürüyor.
- 10:14 Kötü koku rahatsız etti, 1 hafta önce öldürülen adamın cesedine ulaşıldı
Balıkesir'de bir apartman dairesinden yayılan kötü kokular nedeniyle mahalle sakinleri ihbarda bulundu. Bu durumun üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, dairede bir erkeğe ait cansız bedeni bulurken, şahsın 1 hafta önce bıçakla öldürüldüğü ortaya çıktı.
- 09:59 Basketbol: Haftanın programı
ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 29. ve 30. hafta erteleme maçlarıyla tamamlanacak.
- 09:20 Pazar yerleri Cumartesi'ye hazırlanıyor
Balıkesir'in Havran ilçesinde tam kapanma tedbirleri doğrultusunda kapatılan Pazar yeri Cumartesi günü kurulacak pazar için kireçle boyanıp yıkanıyor.
- 08:59 GÜNDEM / 7 Mayıs 2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının düzenleyeceği "Dijitalleşme ve Gençlerimizin Geleceğine Yatırım" başlıklı webinara çevrim içi katılacak.
- 05:19 BALIKESİR - Bir evde erkek cesedi bulundu
Bursa'nın Altıeylül ilçesinde, bir apartmanda erkek cesedi bulundu.
- Dün 23:59 GÜNDEM ÖZETİ / 7 Mayıs 2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasının düzenleyeceği "Dijitalleşme ve Gençlerimizin Geleceğine Yatırım" başlıklı webinara çevrim içi katılacak.
- Dün 22:12 Balıkesir'de kargo deposunda yangın
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde PTT binasının kargo deposunda yangın çıktı.
- Dün 21:57 Baıkesir'de PTT binasında çıkan yangında bir çalışan dumandan etkilendi
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde PTT şubesinin kargo bölümünde çıkan yangında bina içindeki asansörde bulunan 1 çalışan dumandan etkilendi.
- Dün 19:57 Son dakika haberi: Eski Devlet Bakanı Cemil Erhan vefat etti
Edinilen son dakika haberine göre ESKİ Devlet Bakanı; 15, 19 ve 20'nci Dönem Ağrı Milletvekili, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Cemil Erhan, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 83 yaşında hayatını kaybetti.
- Dün 18:57 Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.536-0,55BIST ANKARA2.1690,45BIST ANTALYA2.8622,94BIST BALIKESİR2.210-0,88BIST BURSA2.992-1,57BIST DENIZLI2.162-2,23BIST ISTANBUL1.
- Dün 18:49 Balıkesir'de patlamada kullanılamaz hale gelen lokanta binasını Karesi Belediyesi yapacak
Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir lokantada tüpten çıkan gazın sıkışması sonucu meydana gelen patlamada kullanılamaz hale gelen iş yerinin yapımını Karesi Belediyesi üstlendi.
- Dün 18:29 Balıkesir Valiliği'nden sokak hayvanlarına özel ekip
- Balıkesir Valiliği'nden sokak hayvanlarına özel ekip Balıkesir Valiliği bünyesinde sokak hayvanlarının beslenmesi ve korunmasına yönelik kurulan özel ekibin tanıtımı Valilik binasında gerçekleştirildi.
- Dün 18:24 Gençlerden yoksul evlere erzak yardımı
Manyaslı gönüllü gençler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve hayırseverler tarafından hazırlanan erzak kolilerini kırsal mahallelerimizde ki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttılar.
- Dün 17:29 BALIKESİR - Sokak hayvanları için koruma ve besleme timi oluşturuldu
Balıkesir Valiliği tarafından sokak hayvanlarının beslenmesi ve korunması için özel ekip kuruldu.
- Dün 17:12 Sındırgı'da Şehit Aileleri Unutulmuyor
Vatanın müdafaası için canlarını ve ren arkasında gözü yaşlı eşler, analar bırakan Şehitlerin aileleri Sındırgı'da hiçbir zaman unutulmuyor.
- Dün 16:49 Marmara Kaymakamı Yüksel'den denetim
Marmara Kaymakamı Göksel Yüksel, yurt genelinde uygulanan tam kapanma tedbirleri kapsamında kolluk kuvvetleri, ilçe daire amirleri, zabıta ekipleri ve muhtarların katılımıyla açık olan işletmeleri denetledi.
- Dün 16:49 Turan Mahallesi sulama kanalı hizmete girdi
Balıkesir'in Erdek İlçesi'ne bağlı kırsal Turan Mahallesi'nde, mahalle muhtarlığının organizasyonunda yürütülen çalışmalarla çiftçilere sulama kanalı kazandırıldı.
- Dün 16:37 Milletvekili Subaşı'ndan Rektör Kuş'a ziyaret
Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş'u makamında ziyaret etti.
- Dün 16:17 Balıkesir'de çöp sorun olmaktan çıkıyor
Balıkesir'de çöp sorun olmaktan çıkıyor Büyükşehir'den Katı Atık Entegre tesisine 15 milyonluk yatırım Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Milletvekili Yavuz Subaşı ile beraber Katı Atık Entegre Tesisi'ni ziyaret etti.
- Dün 16:04 Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği
Balıkesir Büyükşehir'den 10 ton mama desteği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma döneminde de sokaktaki canların beslenme ihtiyaçlarını aralıksız karşılamaya devam ediyor.
- Dün 15:58 İsmet Koçyiğit mezarı başında anıldı
Balıkesir'de siyaset hayatında renkli kişiliği ile ayrı bir yeri bulunan ve iki yıl önce yakalandığı amansız hastalık neticesinde hayatını kaybeden İl Genel Meclis Üyesi İsmet Koçyiğit mezarı başında anıldı.
- Dün 15:10 Karacabeylilerden kentin geleceği için beyin fırtınası
Balıkesir Orman Bölge Müdürü, Karacabeyli Birol Dündar ve Balıkesir Üniversitesi'nden Karacabeyli Prof. Dr. Abdullah Soykan, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti.
- Dün 14:27 BALIKESİR - 10 bin su sayacı drone ile havadan okunuyor
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (BASKİ) çalışmalarının ardından kentteki 10 bin abone sayacı drone ile uzaktan okunmaya başlandı.
- Dün 14:07 Altıeylül'de ramazan coşkusu devam ediyor
Ramazan Ayı'nda Altıeylül TV'nin hazırlamış olduğu programlar eski günleri aratmadı.
- Dün 14:05 Burhaniye'de ilkbahar yağmurları kirazları coşturdu
Burhaniye ilçesinde.
- Dün 13:43 Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST ADANA14.577-0,27BIST ANKARA2.154-0,24BIST ANTALYA2.759-0,78BIST BALIKESİR2.225-0,21BIST BURSA3.008-1,02BIST DENIZLI2.
- Dün 13:36 Başkan Arslan'dan senin faturan dayanışmasına davet
Balıkesir'in Edremit Belediyesi tam kapanma döneminde dayanışmayı güçlendirecek "Senin Faturan" projesini uygulamaya başladı.
- Dün 13:10 Balıkesir'de 375 gramlık pide 1 buçuk lira
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi iştiraki Fırıntaş tarafından Ramazan ayı boyunca günde 50 bin adet pide üretildiği ve Türkiye genelinde şu an en uygun pide satış fiyatının Balıkesir'de gerçekleştiği bilgisine yer verildi.
- Dün 12:52 Burhaniye'de din görevlileri 150 aileye gıda yardımı yaptı
Burhaniye ilçesinde, görev yapan sayıları 10'u bulan İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım kendi imkanlarıyla Ramazan ayının başından bu yana yaklaşık 150 aileye gıda paketi dağıtımını gerçekleştirdi.
- Dün 12:41 Bursa ve çevre iller "tam kapanma"nın birinci haftasında günü sakin geçiriyor
Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 29 Nisan'da başlayan "tam kapanma" sürecinin birinci haftasında sakinlik yaşanıyor.
- Dün 12:35 İlkay Gündoğan SMA hastası Aysima bebek için imzalı forma gönderdi
Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, Balıkesir'de SMA tip 1 teşhisi konulan Aysima bebeğin bağış kampanyasına destek için imzalı formasını gönderdi.
- Dün 11:07 Yunanistan'ın geri ittiği 30 göçmen kurtarıldı
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde Yunan unsurlarının Türk karasularına ittiği lastik bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
- Dün 11:03 TFF 1. Lig'de son haftanın perdesi yarın açılıyor
TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun 34. ve son hafta mücadeleleri yarın oynanacak iki maçla başlıyor.