??????? Balıkesir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kutlama programı, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

Program, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle devam etti. Törene Vali İsmail Ustaoğlu, Kal, il protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Eğitim hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisinin gezilmesiyle başlayan programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kal, öğretmenliğin yalnızca bilgi aktarmak değil, geleceğin nesillerini yetiştirmek ve insan hayatına dokunmak olduğunu belirterek, öğretmenlerin gününü kutladı.

Törende aday öğretmenler için Öğretmenlik Mesleğine Giriş Yemin Töreni düzenlendi. İstanbulluoğlu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri de "Ben Öğretmenim: Bir Ömrün Tuvali" adlı gösteriyi sahneledi.

Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerde dereceye giren öğretmenlere ödülleri verildi. Emekli öğretmenleri temsilen 3 öğretmene ise Vali Ustaoğlu tarafından Hizmet Şeref Belgesi takdim edildi.

Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.