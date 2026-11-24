Fon soruşturması kapsamında 6 Kasım'da tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın tahliye gerekçesi ortaya çıktı. Kaya'nın avukatı, sağlık gerekçesiyle tahliye talebinde bulunarak tutukluluğa itiraz etti. Hakimlik, yapılan itirazı değerlendirerek Kaya'nın konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkmama şartıyla tahliyesine karar verdi.

GEREKÇE: SAĞLIK DURUMU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatı, müvekkilinin sağlık durumunu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Avukatın tutukluluğa yönelik itirazını değerlendiren hakimlik, Kaya'nın tahliyesine karar verdi.

İKİ ADLİ KONTROL ŞARTI GETİRİLDİ

Tahliye kararında Kaya hakkında iki ayrı adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı. Buna göre eski bakan, konutunu terk edemeyecek ve yurt dışına çıkamayacak.

6 KASIM'DA TUTUKLANMIŞTI

Fatma Betül Sayan Kaya, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla 6 Kasım'da tutuklanmıştı.

SEVK YAZISINDAKİ SUÇLAMALAR NELERDİ?

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısında, Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. isimli şirketin hissesindeki işlem verileri ve bulgulara atıf yapılmış, SPK tarafından “şüphelinin kamuya açıklanmamış ve sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilere sahip olduğu yönünde" rapor düzenlendiği ileri sürülmüştü.

Sevk yazısında, “İlgili hissede yapılan işlemler ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) sermaye ve ortaklık yapısı incelendiğinde, Tera Grubu’nun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği” suçlamasına yer verilmişti.

Sevk yazısındaki suçlamalar arasında, alınan ifadelerde Fatma Betül Sayan Kaya’nın Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel’le geçmişten gelen bir tanışıklığının bulunduğunu ve hisse yatırım sürecinde de bu görüşmelerin yoğun biçimde devam ettiğini belirttiği savunulmuş; Kaya’nın, Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’le de görüştüğünü söylediği, ayrıca Tera Grubu’nda yatırım hesabı açtığının işlem ve beyanlarla doğrulandığı iddiası da yer almıştı.

Sevk yazısında, “ilgili hissenin değerindeki yükselişin 2026 yılının nisan ayında başladığı, düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili tasfiye kararının alındığı 17 Eylül 2026’dan bir gün önce, 16 Eylül 2026’ya kadar devam ettiği" suçlaması da vardı.

Kaya’nın OZATD hisselerini 2026 yılının nisan ayında aldığı, satış işlemini ise 16 Eylül 2026’da gerçekleştirdiğinin ileri sürüldüğü sevk yazısında, "Ayrıca hisselerin bu tarihte piyasada satılmadığı, virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından alındığı ve hisse bedelinin aynı gün şüphelinin hesabına yatırıldığının anlaşıldığı” iddialarına da yer verilmişti.

Yazıda, OZATD hissesinin "T+2" pozisyonunda olduğu, yani satış işleminin gerçekleşmesinden sonraki 2 iş günlük takas sürecinin ardından satıştan elde edilen tutarın hesaba geçtiğine dikkat çekilmiş, Fatma Betül Sayan Kaya’ya ait hisselerin satışının "T+0" pozisyonunda, virman yoluyla yapıldığı ve bakiyenin aynı gün hesaba geçtiği" iddiasına yer verilmişti.

Sevk yazısında “Virmanın Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye yapıldığı, aynı gün şirket tarafından şüphelinin hesabına hisse satış bedelinin yatırıldığının tespit edildiği” de ileri sürülmüştü.

Sevk yazısındaki suçlamalarda “Satış işleminin, tasfiye kararından bir gün önce, 16 Eylül 2026’da gerçekleştiği belirtildi. Şüphelinin Tera Grubu yöneticileriyle diyalog hâlinde olması ve ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yatırım miktarının yüksek olması dikkate alındığında, hissenin fiyat hareket aralığını ve tasfiye kararının verileceğini bilerek işlem yaptığı” iddiası da bulunuyordu.