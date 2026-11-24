Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı faizlerinin hesaplanmasında kullanılan referans oranı Kasım 2023'ten bu yana ilk kez düşürdü. Yüzde 3,11 seviyesindeki referans oran, 1 Aralık 2026 itibarıyla yüzde 2,94'e gerileyecek. Düzenlemeyle birlikte kredi kartı, nakit avans ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerinde de indirim yapılacak.

ÜÇ YIL SONRA BİR İLK

Kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının belirlenmesinde kullanılan referans oranda yaklaşık üç yıl sonra ilk kez indirime gidildi. Referans oranın 0,17 puan düşürülmesiyle kredi kartı alışverişlerinde uygulanabilecek azami akdi faiz oranları da aynı ölçüde gerileyecek.

KREDİ KARTI BORCUNA GÖRE FAİZ ORANLARI DEĞİŞECEK

Dönem borcu 30 bin TL'nin altında olan kredi kartlarında aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,25'ten yüzde 3,08'e, 30 bin TL ile 180 bin TL arasında olanlarda yüzde 3,75'ten yüzde 3,58'e düşecek. Dönem borcu 180 bin TL'nin üzerinde olan kredi kartlarında ise söz konusu oran yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e gerileyecek.

NAKİT AVANS VE EK HESAP FAİZLERİ DE DÜŞECEK

Kredi kartından nakit avans kullanan vatandaşlar da indirimden yararlanacak. Nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında (KMH) aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'ten yüzde 4,08'e, azami gecikme faizi ise yüzde 4,55'ten yüzde 4,38'e düşürülecek.

İŞTE YENİ KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI

YENİ ORANLAR 1 ARALIK'TA GEÇERLİ OLACAK

Yeni faiz oranları 1 Aralık 2026 tarihinden itibaren uygulanacak. Bankalar, Merkez Bankasının belirlediği azami faiz oranlarını aşmamak koşuluyla müşterilerine uygulayacakları faiz oranlarını kendileri belirleyebilecek.