Akaryakıtta büyük indirim kapıda! Sektör kaynakları rakam verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Küresel piyasalarda petrol ve akaryakıt fiyatlarının gerilemesiyle benzin ve motorine indirim beklentisi oluştu. Brent petrolün varil fiyatı son 3 ayın en düşük seviyesine inerken, motorinin ton fiyatı 4 ay önceki seviyesine döndü. Sektör kaynakları, düşüşün devam etmesi halinde birkaç gün içinde 4 TL'ye yakın bir indirimin gündeme gelebileceğini belirtti.
ABD ile İran arasındaki savaşa ilişkin oluşan iyimser hava, küresel petrol piyasalarında fiyatların gerilemesini sağladı. Brent petrolün varil fiyatı 86 dolara kadar düşerek son 3 ayın en düşük seviyesini gördü.
MOTORİN FİYATI 4 AY ÖNCESİNE DÖNDÜ
Küresel piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatlarında da düşüş yaşanıyor. Motorinin ton fiyatı 1105 dolara kadar gerileyerek 4 ay önceki seviyesine dönerken, benzinde de düşüş eğilimi devam ediyor.
BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM BEKLENTİSİ
Akaryakıt fiyatlarındaki gerilemenin Türkiye'de pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Sektör kaynakları, "Düşüş devam ederse birkaç güne kadar benzin ve motorine indirim gündeme gelecek" dedi.
İNDİRİM 4 TL'Yİ BULABİLİR
İndirim tutarına ilişkin henüz net bir rakam vermenin mümkün olmadığını belirten sektör kaynakları, küresel piyasalardaki düşüşün hızına bağlı olarak 4 TL'ye yakın bir indirimin gündeme gelebileceğini ifade etti.
“4 ay once dolar 47 seviyedindeyi 4 ay oncr motorin 73 75 seviyesindeydi dolar 3 tl yukselmis motorinin litre fiyati 1.1 dolar ise suan motorinun fiyati 78-80…”Tüm yorumlar (15)
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