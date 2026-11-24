Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gerilim yeniden yükseldi. Yerel haber kanallarının aktardığı bilgilere göre Ukrayna güçleri, gece saatlerinde Rusya'nın başkenti Moskova ve çevresine yönelik geniş çaplı insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattı.

RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ALARMA GEÇTİ

Yerel kaynaklara göre Moskova çevresinde çok sayıda Ukrayna İHA'sının tespit edilmesi üzerine Rus hava savunma sistemleri devreye girdi. Saldırının boyutuna, hedeflerine ve yol açtığı hasara ilişkin doğrulanmış bilgiler henüz bulunmuyor.

UKRAYNA SALDIRILARINI YOĞUNLAŞTIRDI

Ukrayna, son haftalarda Rusya topraklarına yönelik saldırılarını önemli ölçüde artırdı. Enerji tesisleri, petrol rafinerileri ve stratejik altyapı noktaları karşılıklı saldırıların başlıca hedefleri arasında yer alıyor.

GEÇEN HAFTA SAVAŞIN EN BÜYÜK İHA SALDIRISI YAŞANDI

Reuters'ın 16 Kasım tarihli haberine göre Ukrayna, savaşın başladığı 2022 yılından bu yana Rusya'ya yönelik en büyük İHA saldırısını gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı, 16 bölgede toplam 1.336 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı. Saldırılarda Kırım Köprüsü ve çeşitli sanayi tesisleri de zarar gördü.

MOSKOVA'YA 800 İHA YÖNELDİ

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, 17 Kasım'daki açıklamasında yaklaşık 800 Ukrayna İHA'sının Moskova bölgesine yöneldiğini ve bunlardan 321'inin başkente yaklaşırken engellendiğini duyurdu.

RUSYA'NIN PETROL ÜRETİMİ BASKI ALTINDA

Reuters'a konuşan iki sektör kaynağı, Ukrayna'nın petrol rafinerilerine yönelik yoğunlaşan saldırılarının Rusya'nın petrol işleme kapasitesini yaklaşık yüzde 30 azalttığını aktardı. Rusya'nın bazı bölgelerinde yeniden akaryakıt sıkıntısı yaşanmaya başladı.

BARIŞ GÖRÜŞMELERİ SALDIRILARI DURDURAMADI

ABD'nin arabuluculuğunda Abu Dabi'de gerçekleştirilen barış görüşmelerine rağmen iki ülke arasındaki karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alırken Kiev yönetimi de Rusya'nın ekonomik ve stratejik tesislerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.