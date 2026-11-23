Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında üç seyir füzesinin Polonya topraklarına düşmesinin ardından NATO yeni bir adım attı. İttifak, Polonya'nın hava sahasını daha yakından takip edebilmesi için bölgeye AWACS erken uyarı uçağı konuşlandırma kararı aldı. Ek askeri unsurların gönderilmesi de değerlendiriliyor.

NATO'DAN POLONYA HAVA SAHASI İÇİN YENİ ÖNLEM

NATO Sözcüsü Allison Hart, Polonya hava sahasının ihlal edilmesinin ardından Kuzey Atlantik Konseyi'nin gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandığını açıkladı. Hart, üç Rus seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal etmesini tehlikeli bir olay olarak nitelendirerek sorumluluğun Rusya'ya ait olduğunu belirtti.

NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı General Alexus Grynkewich'in, Polonya'ya bir AWACS erken uyarı ve kontrol uçağı gönderilmesine onay verdiği bildirildi. Hart ayrıca bölgeye ilave askeri unsurların konuşlandırılmasının da gündemde olduğunu kaydetti.

POLONYA'DAN KARARA DESTEK

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Pawel Zalewski de NATO'nun kararını doğruladı. Zalewski, AWACS uçağının Polonya'nın kullanımına tahsis edileceğini belirterek sistemin hava sahasındaki gelişmelerin daha kapsamlı biçimde takip edilmesini sağlayacağını söyledi.

Zalewski, NATO'nun yaşanan ihlale hızlı şekilde karşılık verdiğini vurguladı.

AWACS UÇAĞI NE İŞE YARIYOR?

Havadan Erken İhbar ve Kontrol Sistemi olarak bilinen AWACS, geniş alanları radar aracılığıyla izleyebilen bir hava gözetleme platformu olarak kullanılıyor. Uçak, havadaki tehditleri tespit edip takip edebiliyor ve elde ettiği bilgileri müttefik kuvvetlerin komuta merkezleriyle paylaşabiliyor.

NATO'nun Almanya'daki Geilenkirchen Hava Üssü'nde konuşlu AWACS filosu, 1982'den bu yana ittifakın gözetleme faaliyetlerinde görev yapıyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasından sonra da NATO'nun doğu kanadındaki izleme faaliyetlerinde önemli rol üstleniyor.

ÜÇ RUS SEYİR FÜZESİ POLONYA TOPRAKLARINA DÜŞMÜŞTÜ

Polonyalı yetkililer, 20 Kasım'da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında Polonya hava sahasını ihlal eden ve ülke topraklarına düşen üç cismin Rusya'ya ait seyir füzeleri olduğunu açıklamıştı. Soruşturma kapsamında füze parçalarının da bulunduğu bildirilmişti.

Olay, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın NATO üyesi ülkelerin topraklarına taşma ihtimaline ilişkin endişeleri yeniden artırdı. NATO'nun AWACS konuşlandırma kararı da Polonya'nın doğu kanadındaki hava gözetleme kapasitesini güçlendirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.