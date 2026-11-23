İran'da zorunlu başörtüsünü takmadan konser veren ünlü şarkıcı Parastu Ahmedi ile grubundan ve yapım ekibinden dört kişi kırbaçlandı. Savunma ekibinden bir avukatın BBC'ye verdiği bilgiye göre, 29 yaşındaki şarkıcıya, üç müzisyene ve bir yapımcıya Kum kentinde 74'er kırbaç vuruldu.

KOLSUZ ELBİSEYLE CANLI YAYINDA ŞARKI SÖYLEDİ

Ahmedi, Aralık 2024'te YouTube kanalından canlı yayımlanan konserde kolsuz bir elbiseyle ve başı açık sahneye çıkmıştı. İran yasaları kadınların halka açık konser vermesini yasaklıyor, başörtüsü ve vücut hatlarını gizleyen giysiyi zorunlu tutuyor.

Kum'daki ceza mahkemesi bu yılın haziran ayında Ahmedi ve sekiz kişiyi, "müstehcen ve uygunsuz içerik" yayımlayarak "genel ahlakı rencide etmek"ten suçlu buldu. Sanıklar suçlamayı reddetmişti. Mahkeme 74 kırbacın yanında iki yıl görsel-işitsel faaliyet ve yurt dışına çıkış yasağı da verdi. İstinaf mahkemesi eylül sonunda itirazı reddederek cezayı onadı.

AVUKATLAR ERTELETMEYİ DE BAŞARAMADI

Avukatlardan biri, Ahmedi ile dört erkek sanığın pazartesi günü Kum'daki infaz dairesinde kırbaçlandığını söyledi. Avukat, "Kararı bozdurmak, en azından cezayı indirmek ya da erteletmek için elimizden geleni yaptık ama olmadı. İnfazın ertelenmesini istedik, infaz dairesi cezanın hemen uygulanmasında ısrar etti" dedi.

Reform yanlısı Etemad gazetesi, bir diğer savunma avukatı Mustafa Nili'ye dayanarak şarkıcıyla birlikte kırbaçlanan dört kişinin Süheyl Fakih Nasiri, Emin Taheri, Emirali Pirniya ve Muhsin Leşkeri olduğunu yazdı.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTÜ: TEMEL HAKLARIN AÇIK İHLALİ

Ceza açıklandığında İranlı sanatçılar ve insan hakları savunucuları, kırbacın zalimane ve aşağılayıcı bir ceza olduğunu, uluslararası işkence yasağını çiğnediğini belirterek tepki göstermişti. ABD merkezli İran İnsan Hakları Merkezi'nden Bahar Gandehari, "Parastu Ahmedi'nin dilediği gibi şarkı söylediği ve giyindiği için kırbaçlanması temel haklarının açık bir ihlalidir" dedi.

İran'da 2022'de, başörtüsünü "uygunsuz" taktığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümü ülke çapında protestolara yol açmış, o tarihten sonra çok sayıda kadın sokakta başını örtmeyi bırakmıştı. Yetkililer buna gözaltı, uyarı ve iş yeri kapatma dalgalarıyla karşılık veriyor.

Kaynak: BBC