Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelen TÜMOSAN Konyaspor'da takımının ikinci golünü atan ve sezonun ilk gol sevincini yaşayan genç forvet Enis Destan'ın annesi Gül Destan'ın sosyal medya çıkışı güne damga vurdu.

ANNESİNDEN SİTEM DOLU YORUM

Yeşil-beyazlı formayla fileleri havalandırarak üzerindeki baskıyı atan 24 yaşındaki golcünün performansını değerlendiren Gül Destan, oğlunun saha içinde takım arkadaşları tarafından yeterince desteklenmediğini savundu.

TAKIM ARKADAŞLARINI HEDEF ALDI

Enis Destan'ın Beşiktaş ağlarına gönderdiği golün görüntülerinin paylaşıldığı gönderinin altına dikkat çeken bir yorum bırakan Gül Destan, Konyasporlu oyuncuları hedef aldı. Oğlunun sahada büyük bir özveriyle mücadele ettiğini ancak hücum hattına yeterince pas ve orta gelmediğini belirten Gül Destan, "Canım oğlum seni daha fazla topla buluşturup besleseler çok daha güzel goller atacağından eminim. Lakin gol atacağını bildikleri için topla buluşturup beslemiyor, orta yapmıyorlar, pas atmıyorlar. Özellikle ilk yarıda kafayla gol atacağını bildikleri için topu yerden atıyorlar. Hazmedemiyorlar, olay bu.'' dedi.