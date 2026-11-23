Yaz transfer döneminde Mohamed Salah ve Fabinho gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Trabzonspor, ocak ayında da ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililerin santrfor arayışındaki öncelikli hedeflerinden birinin Tottenham forması giyen Richarlison olduğu belirtildi.

İngiliz basınından The i Paper'ın haberine göre Tottenham, Brezilyalı golcünün transferi için yaklaşık 10 milyon sterlinlik bonservis bedelini kabul etmeye hazır. İngiliz ekibinin bu tutara sıcak bakması, Trabzonspor'un oyuncuya olan ilgisini yeniden artırdı.

TRANSFERDE İKİ KRİTİK ŞART

Richarlison'un transferi için henüz kulüpler arasında anlaşma sağlanmadı. Görüşmelerde özellikle iki konunun belirleyici olması bekleniyor. Brezilyalı futbolcunun yeni takımında düzenli olarak ilk 11'de forma giymek istediği belirtilirken, maaş beklentilerinin de transferin önündeki önemli başlıklardan biri olduğu aktarıldı. Trabzonspor'un bu şartları karşılayıp karşılamayacağı, transferin gerçekleşmesinde belirleyici olacak.

ERTUĞRUL DOĞAN TRANSFERE YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Richarlison hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Brezilyalı yıldızın transferinin sorulması üzerine Doğan, "Richarlison beğendiğimiz bir oyuncu. Transfer döneminde Salah gibi bir yıldızı da kadromuza katabiliriz" ifadelerini kullanmıştı. Başkan Doğan'ın bu sözlerinin ardından Tottenham'ın bonservis beklentisinin ortaya çıkması, transfer ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

YAZ AYLARINDA DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Richarlison, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Bordo-mavililerin yanı sıra Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın da 29 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtilmişti. Yıldız oyuncunun eski kulübü Everton'a dönme ihtimali de konuşulmuş ancak finansal şartlar nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Ocak ayı yaklaşırken Richarlison'un geleceği yeniden merak konusu oldu.