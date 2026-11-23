İstanbul Sarıyer'de ortaya çıkan ve saatlerdir bulunamayan dişi aslan, bölgede paniğe neden oldu. Bir vatandaşın ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hayvanın aslan olduğu değerlendirilirken, jandarma ekipleri çevre sakinlerini uyardı. İstanbul Valiliği, aslanın bulunduğu bölgenin tespit edildiğini ve hayvanın sağ olarak yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Olay, vahşi hayvanların neden özel mülklerde beslendiği ve evcilleştirilip evcilleştirilemeyeceği sorularını da gündeme getirdi.

BÖLGEDE ARAMA BAŞLATILDI

Sarıyer'de bir kişinin aslan gördüğünü ihbar etmesi üzerine güvenlik güçleri ve ilgili ekipler harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerinde dişi aslan olduğu değerlendirilen hayvan tespit edilirken, bölgede yaşayan vatandaşlar jandarma ekipleri tarafından uyarıldı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Aslanın bulunduğu bölge tespit edilmiş olup, sağ olarak yakalanması için gerekli hassasiyet gösterilmektedir" ifadelerine yer verildi.

"BAŞTA KÖPEK SANDIM"

Aslanı gördüğünü söyleyen görgü tanığı Arda Koç ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Büyük bir karaltı ormana doğru kaçtı. Başta köpek sandım. Tüm hayvanlar bağırmaya başlayınca şüphelendim. Bu ormanlık alanda içeri girip şu alanda yatıyordu aslan. Hemen ardından yakalama çalışmalarını başlattılar."

İNSANLAR NEDEN EVİNDE ASLAN BESLİYOR?

Sarıyer'de yaşanan olay, vahşi hayvanların özel mülklerde beslenmesi konusunu yeniden gündeme taşıdı. Aslan gibi yırtıcı hayvanların bazı kişiler tarafından güç ve statü sembolü olarak görüldüğü değerlendiriliyor. Lüks araçlar ve gösterişli mülkler gibi vahşi hayvanlara sahip olmanın da çevreye ayrıcalık mesajı verdiği düşünülüyor. Ancak bu yaklaşım, hayvanların doğal yaşamlarından koparılarak bir gösteri unsuruna dönüştürülmesine neden olabiliyor.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKME İSTEĞİ

Egzotik hayvanlarla çekilen fotoğraf ve videoların sosyal medyada ilgi görmesi de bu eğilimin nedenleri arasında gösteriliyor. Özellikle farklı görünme ve dikkat çekme isteği, bazı kişilerin tehlikeli hayvanları doğal yaşam alanları dışında beslemesine yol açabiliyor.

"EVCİLLEŞTİRİRİM" DÜŞÜNCESİ BÜYÜK BİR YANILGI

Vahşi hayvanların yavruyken sahiplenilmesi, zamanla evcilleşecekleri anlamına gelmiyor. Uzmanlar, aslanların doğuştan gelen avlanma ve savunma içgüdülerinin tamamen ortadan kaldırılamayacağına dikkat çekiyor. Yavruyken insanlarla büyüyen bir aslanın da yetişkinliğe ulaştığında ciddi tehlike oluşturabileceği belirtiliyor. Ayrıca aslanların doğal yaşamlarında özellikle gece saatlerinde avlanma eğiliminde olduğu, karanlıkta hareket kabiliyetlerinin ve avlanma içgüdülerinin daha belirgin hale geldiği ifade ediliyor. Bu nedenle gece saatlerinde karşılaşma riskine karşı çevrede yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Bu durum yalnızca hayvanı besleyen kişileri değil, çevrede yaşayan vatandaşları da risk altında bırakıyor.

YALNIZCA İNSANLAR DEĞİL, HAYVANLAR DA MAĞDUR OLUYOR

Uzmanlara göre bu tür olaylarda yalnızca insanlar değil, hayvanlar da zarar görüyor. Doğal yaşamından koparılan, dar alanlarda tutulan ve insan yaşamına uyum sağlaması beklenen vahşi hayvanlar stres, saldırganlık ve sağlık sorunları yaşayabiliyor. Sarıyer’deki olay da, aslan gibi yırtıcı türlerin ait oldukları yerin evler ya da özel mülkler değil, doğal yaşam alanları olduğunu yeniden gündeme taşıdı.