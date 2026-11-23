UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk 4 karşılaşmayı kazanan Real Madrid, 5. hafta mücadelesinde Hollanda temsilcisi PSV'yi konuk edecek. İspanyol devi, Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Avrupa'daki başarılı serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Kritik mücadele öncesinde gözler, Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11'e çevrildi. Özellikle milli futbolcu Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği merak konusu oldu.

MOURINHO'NUN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Real Madrid'in LaLiga'da Celta Vigo'yu mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90 dakika sahada kalmıştı. Mücadelenin ardından oyuncularının fiziksel durumunu değerlendiren Jose Mourinho, Arda Güler ve Jude Bellingham'ın gösterdiği çabaya dikkat çekmişti.

Portekizli teknik adam, "İkinci golden sonra, takım dengesizleşti. Arda ve Jude orta sahada fiziksel olarak tükendi ama işleri nasıl yoluna koyacağımızı biliyorduk." ifadelerini kullanmıştı.

ARDA GÜLER'İ DİNLENDİRMESİ BEKLENİYOR

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Mourinho, Celta Vigo karşılaşmasının ardından yorgunluklarına dikkat çektiği Arda Güler ve Jude Bellingham'ı PSV maçında dinlendirmeyi planlıyor. Bu kararın uygulanması halinde milli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde bir kez daha forma giyemeyecek. Arda Güler, Real Madrid'in son AEK karşılaşmasında da dinlendirilmiş ve Yunanistan'a götürülen kafilede yer almamıştı.

15 MAÇTA 11 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Real Madrid formasıyla bu sezon 15 karşılaşmada görev yapan Arda Güler, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu, bu maçların 2'sinde Şampiyonlar Ligi'nde süre aldı. Arda, Avrupa'daki ilk karşılaşmada kart cezası nedeniyle oynayamazken AEK mücadelesinde ise teknik heyetin kararıyla kadroya dahil edilmemişti.