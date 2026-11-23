UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, 24 Kasım Salı günü İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'yı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak kritik mücadele öncesinde teknik direktör Okan Buruk, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın sakat futbolcularının son durumuna ilişkin soruları yanıtlayan Buruk, özellikle Victor Osimhen'in Aston Villa karşılaşmasında oynayıp oynamayacağına açıklık getirdi.

"OSIMHEN YARIN OLMAYACAK"

Basın toplantısında kendisine yöneltilen "Ismail Jakobs ve Victor Osimhen süre alabilecek durumda mı?" sorusunu yanıtlayan Okan Buruk, Nijeryalı yıldızın Aston Villa maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Buruk, "Osimhen yarın olmayacak. Jakobs için bugün son bir kontrol yapılacak, kulübeye almak istiyoruz. Bir sonraki maç (Beşiktaş derbisi) Osimhen ve Sallai'yi görebiliriz" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ İÇİN UMUT VERDİ

Osimhen'in Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyeceğini kesinleştiren Okan Buruk, Beşiktaş derbisi için ise umut verdi. Deneyimli teknik adam, Nijeryalı golcüyle birlikte Roland Sallai'nin de bir sonraki karşılaşmada sahalara dönebileceğini belirtti.

Öte yandan Ismail Jakobs'un durumunun yapılacak son kontrolün ardından netleşeceği öğrenildi. Okan Buruk, oyuncuyu Aston Villa karşılaşmasında yedek kulübesine almak istediklerini ifade etti.