ASAL Araştırma'nın Kasım 2026 döneminde gerçekleştirdiği cumhurbaşkanlığı seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. "Bu pazar bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?" sorusunun yöneltildiği araştırmada Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,4 ile ilk sırada yer alırken, Mansur Yavaş yüzde 23,6 ile ikinci oldu. Selahattin Demirtaş'ın yüzde 7,6'lık oy oranına ulaşması ise anketin dikkat çeken sonuçları arasında yer aldı.

ERDOĞAN İLE YAVAŞ ARASINDA 10,8 PUAN FARK

Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,4 ile ilk sırada yer aldı. Mansur Yavaş yüzde 23,6 ile ikinci sıraya yerleşirken, Ekrem İmamoğlu yüzde 15,5 ile üçüncü oldu. Erdoğan ile Yavaş arasındaki fark 10,8 puan olarak ölçüldü.

DEMİRTAŞ, ÖZEL'İN HEMEN ARKASINDA

Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri de Selahattin Demirtaş'ın oy oranı oldu. Özgür Özel yüzde 7,8 ile dördüncü sırada bulunurken Demirtaş yüzde 7,6 ile beşinci sırada yer aldı. Diğer isimlerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

Müsavat Dervişoğlu: yüzde 2,6

Yavuz Ağıralioğlu: yüzde 2,2

Fatih Erbakan: yüzde 1,9

Ümit Özdağ: yüzde 1,8

Diğer: yüzde 2,6

ANKET 28 İLDE 2 BİN 5 KİŞİYLE YAPILDI

ASAL Araştırma'nın çalışması 8-15 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırma, NUTS-2 bölgeleme sistemine göre 26 bölgeyi kapsayan 28 ilde, 18 yaş ve üzeri 2 bin 5 kişiyle yapıldı. Bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmanın yüzde 95 güven düzeyindeki hata payı ±2,43 puan olarak açıklandı.