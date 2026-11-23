Adana'da silahlı saldırıda ağır yaralanan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, 36 gündür hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Ailesi, saldırının ardından tehdit edildiklerini ve can güvenliklerinin kalmadığını öne sürerek yetkililerden koruma talep etti.

KASADA OTURURKEN BAŞINDAN VURULDU

Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim'de, temizlik ürünleri satan bir dükkana motosikletle 2 kişi geldi. Bunlardan A.E. (17), kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'nu tabancayla başından vurdu. Şüpheli, kendisini motosiklette bekleyen diğer kişiyle birlikte kaçtı.

Ağır yaralanan Musaoğlu, çevredekiler tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Musaoğlu'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi 36 gündür sürüyor.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mersin'e kaçmaya hazırlandığını belirledikleri A.E.'yi Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir adreste yakaladı. Soruşturmada, Nurmuhammed Musaoğlu'nun ağabeyi Ümit Musaoğlu'nun borcu nedeniyle saldırıya uğradığı, şüphelinin ise Ümit Musaoğlu'nun borçlu olduğu kişiler tarafından yönlendirildiği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin kar maskesiyle dükkana geldiği ve ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü.

"KURŞUNLAR" SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 29 TUTUKLAMA

Soruşturmayı derinleştiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, "Kurşunlar" adlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, saldırının azmettiricileri olduğu iddia edilen şüpheliler gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 29'u tutuklandı. 14 şüpheli adli kontrol şartıyla, 22 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

TEHDİT İDDİASI

Ailenin, hastane önünde beklediği sırada saldırıyı azmettirdiği öne sürülen kişilerden tehdit mesajları aldığı belirtildi. Mesajlarda, "Size kim selam verirse onları da vuracağız. Hastane önünde bekleyin, 2 saatte sizi vuracağız" ifadelerinin yer aldığı bildirildi. Geçen günlerde ise baba Ercüment Musaoğlu'na, "Sizden 1 can aldık, ailenizden 84 kişinin daha canını alacağız. Devlete kendinizi yaslamışsınız, bunun bedelini çok ağır ödeyeceksiniz" şeklinde yeni tehdit mesajları gönderildiği ileri sürüldü.

"BENİ VE ÇOCUKLARIMI LÜTFEN KORUYUN"

Tehditlerin 36 gündür sürdüğünü öne süren baba Ercüment Musaoğlu (47), şunları söyledi:

"Çocuğum ölüm kalım mücadelesi verirken, onun derdiyle uğraşıp umutlu bir haber beklerken, yakın arkadaşlarıma ulaşıp bizlere tehdit mesajları atıyorlar. 'Sıra senin ailende, sıra senin dostlarında' diyorlar. Kapalı olan dükkanıma Kalaşnikof piyade tüfeğiyle saldıracaklarını söylüyorlar. '5-6 milyon TL vereceksin, kapalı olan dükkanını tarayacağız' diyerek tehditlerini sürdürüyorlar. Farklı numaralardan aranıyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, psikolojimiz kalmadı. 36 günde resmen çöktüm. Devletimize sığınıyorum, bu çetenin bütün üyeleri yakalansın. Yurt dışından da bizleri tehdit etmeye devam ediyorlar. Bu size son seslenişim olmasın. Beni ve çocuklarımı lütfen koruyun."

"HER AN SALDIRIYA UĞRAYACAKMIŞIZ KORKUSUYLA YAŞIYORUZ"

Anne Nursel Musaoğlu (43) ise tehditler nedeniyle eve gidemediklerini anlatarak, "Hastanede yatıp kalkıyoruz, ne gecemiz ne gündüzümüz belli, çaresiz bir şekilde umutla bekliyoruz. Ailemle birlikte can güvenliğimiz yok. Eve gidemiyoruz, hastanede kalıyoruz. Tehditler nedeniyle duş almak için bile eve gidemiyoruz. 6 yaşındaki kızım okula gidemiyor. Eve kıyafetlerimizi almaya giderken bile sağımıza solumuza bakıyoruz. Her an saldırıya uğrayacakmışız korkusuyla yaşıyoruz" diye konuştu.

Diğer çocukları için de endişe duyduğunu dile getiren anne Musaoğlu, "Bir evladımın acısını yaşarken diğer çocuklarıma da bir şey olacak diye çok korkuyorum. Eşim, dostum ve akrabalarımla tehdit ediliyorum. 'Sizi öldüreceğiz, paranızı alacağız ve siz de sessiz kalacaksınız' diyerek üzerimizde baskı kuruyorlar. Ne yapacağımızı şaşırdık, artık gücümüz kalmadı. İçimiz paramparça. Yaşayan bir ölü gibi olduk, ne olur sesimizi duyun. Bir anne olarak sizlere yalvarıyorum, lütfen bize destek olun" dedi.

"OĞLUMUN FUTBOL HAYALLERİ YARIDA KALDI"

Nurmuhammed'in en büyük hayalinin Galatasaray'da futbol oynamak olduğunu belirten anne Musaoğlu, şöyle devam etti:

"Evin içerisinde bile futbol oynardı. Futbol oynamayı o kadar çok seviyordu ki tek hayali futbolcu olmaktı. Onun futbol hayalleri yarıda kaldı. Herkesten dua bekliyorum, Nurmuhammed'im gözünü açsın, hayalleri gerçek olsun. Günahsız, masum bir çocuktu. Dünyadan haberi yoktu, onu zalimce gelip katlettiler."